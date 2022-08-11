Введение нового налога в Украине приведет к падению спроса на импорт и, возможно, к росту контрабанды – Центр экономической стратегии

Законопроект о новом налоге в Украине пока на стадии разработки Фото: depositphotos.com

По его прогнозу, спрос на импорт упадет на 3–5%. Кроме того, экономист на исключает увеличение объемов контрабанды.

"Контрабанда – зло сама по себе, но сейчас ее возможный рост добавит давления на наличный валютный рынок, ослабив положительный эффект от этого шага", – сказал Гайдай.