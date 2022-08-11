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Введение нового налога в Украине приведет к падению спроса на импорт и, возможно, к росту контрабанды – Центр экономической стратегии

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Законопроект о новом налоге в Украине пока на стадии разработки
Законопроект о новом налоге в Украине пока на стадии разработки
Фото: depositphotos.com

Введение нового налога на покупку валюты для импортеров приведет к падению спроса на импорт, считает старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. Об этом он заявил в комментарии "Forbes Україна" 4 августа.

По его прогнозу, спрос на импорт упадет на 3–5%. Кроме того, экономист на исключает увеличение объемов контрабанды. 

"Контрабанда – зло сама по себе, но сейчас ее возможный рост добавит давления на наличный валютный рынок, ослабив положительный эффект от этого шага", – сказал Гайдай. 

Контекст:

Введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью, которое вышло 2 августа. 

3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг. По его словам, в Кабмине считают, что введение этого налога должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну. 

Введение налога поддерживает Нацбанк Украины, но критикует Европейская бизнес ассоциация

Теги: налоги, валютный рынок, контрабанда, Кабмин, Минфин
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