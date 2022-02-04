ВВП Украины в четвертом квартале 2021 года вырос на 5,9% – Госстат

Такую оперативную оценку 4 февраля опубликовала Государственная служба статистики.
"Реальный ВВП в четвертом квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 5,9%", – говорится в сообщении.
По данным Госстата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 1,5% с учетом сезонных колебаний, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 2,7%.
Согласно январскому обзору, Всемирный банк оценивает рост ВВП Украины в 2021 году в 3,4% после падения на 4% в 2020 году. При этом банк прогнозирует рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно.
В то же время Нацбанк прогнозирует рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.
В марте прошлого года Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года.
Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. Об этом говорилось в отчете банка, опубликованном 5 января. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.
Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%.
В октябре прогноз роста экономики Украины в 2021 году пересмотрел Нацбанк, ухудшив его на 0,7 процентного пункта – до 3,1%.