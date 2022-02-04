ВВП Украины в четвертом квартале 2021 года вырос на 5,9% – Госстат

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8%, отметили в Госстате Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Такую оперативную оценку 4 февраля опубликовала Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП в четвертом квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 5,9%", – говорится в сообщении.

По данным Госстата, в третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 1,5% с учетом сезонных колебаний, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 2,7%.

Согласно январскому обзору, Всемирный банк оценивает рост ВВП Украины в 2021 году в 3,4% после падения на 4% в 2020 году. При этом банк прогнозирует рост экономики Украины в 2022-м и 2023 годах до 3,2% и 3,5% соответственно.

В то же время Нацбанк прогнозирует рост ВВП Украины на 2022 год на 3,4%.