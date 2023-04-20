"Выгода за счет нацбезопасности". В США за торговлю с попавшим под санкции Курченко арестовали бизнесмена

По данным минюста, Унсалан знал, что Курченко под санкциями Фото: ЕРА

"Министерство юстиции объявило сегодня об обвинении и аресте Джона Кана Унсалана, также известного как Хюррем Джан Унсалан, президента Metalhouse LLC, за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против олигарха Сергея Курченко и двух компаний Курченко путем предоставления подпадающим под санкции сторонам более $150 млн в обмен на материалы для производства стали", – говорится в сообщении.

В американском ведомстве рассказали, что сотрудничество 41-летнего Унсалана и Курченко длилось в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года.

В минюсте США отметили также, что Унсалан пытался взыскать с Курченко "миллионы долларов средств за недоставленную продукцию".

"Арест Джона Кана Унсалана должен послужить предупреждением тем, кто стремится вести дела с лицами или организациями, находящимися под санкциями, которые угрожают безопасности США и наших союзников. Минюст безжалостно преследует тех, кто пытается уклониться от санкций, введенных против российского режима, и чьи преступления позволяют режиму продолжать свою несправедливую, незаконную войну в Украине", – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Его заместитель Лиза Монако объяснила, что арестованный бизнесмен "преследовал личную выгоду" за счет национальной безопасности США.

Минюст напомнил, что санкции относительно Курченко были введены в 2015 году "за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимого субъекта в Украине". Санкции касаются также двух компаний Курченко: одна базируется в РФ, а вторая – в оккупированном Россией грузинском регионе Южная Осетия.

Американское ведомство подчеркнуло, что Унсалан, ведя бизнес с Курченко, знал, что тот под санкциями.

"Унсалану предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США в нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA); 10 пунктов нарушения IEEPA; один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег за рубежом; 10 пунктов международного отмывания денег. В обвинительном акте также содержится уведомление о намерении Соединенных Штатов лишить Унсалана доходов от его преступлений", – сказано в пресс-релизе.

В нем также указано, что Унсалану грозит лишене свободы на 20 лет по каждому пункту обвинения.

19 марта обвинения Унсалану прокомментировала в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Наша любимая рубрика "помогаешь подсанкционным рашистам – имеешь проблемы с законом", – отметила украинский дипломат.