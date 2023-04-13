Гончаренко: США ввели санкции против российского "Металлоинвеста", принадлежащего "кошелькам Путина"

"Санкционная коалиция Гончаренко – Коэн – Сили работала над введением санкций очень долго. Усманов и Скоч – это кошельки Путина", – подчеркнул Гончаренко.
Он также сообщил, что сейчас практически вся металлургия России находится под санкциями, но работы у коалиции хватает – эти санкции необходимо распространить на другие страны мира и включить в списки как можно больше российских олигархов.
"Среди задач нашей коалиции остается лоббирование введения санкций против "Металлоинвеста" в Европе и санкции против Лисина в США и Европе. По Европе фактически дожали – осталась Бельгия, но там работаем. По США также скоро будут хорошие результаты. Россия выйдет из этой войны униженная, обескровленная и с экономикой на уровне XIX столетия. И это наша стратегическая цель", – резюмировал Гончаренко.
12 апреля министерство финансов США расширило список санкций против россиян в связи с полномасштабным вторжением в Украину. В документе указаны компании "Металлоинвест", USM Telecom и "Мегафон", которые входят в холдинг USM, основанный Усмановым. Минфин США также добавил в санкционные списки подразделение "Росатома" – "Русатом Оверсиз" и ее президента Евгения Пакерманова. Также под санкции попали Международный инвестиционный банк, его глава Николай Косов и несколько заместителей. Всего список пополнили 34 физических лица из России и других государств.
Помимо них, в списке оказались ЧВК "Патриот", движение "Юнармия", а также международные компании, которые, по мнению США, причастны к поставкам оборудования, которое Россия использует для вторжения в Украину. Ограничения касаются также 17 морских судов, связанных с Государственной транспортной лизинговой компанией, а также гендиректора этой компании Евгения Дитриха.
12 апреля список санкций против российских компаний расширила и Великобритания, в него также вошел холдинг Усманова USM. По мнению британских властей, он поддерживает правительство РФ и участвует в извлечении выгоды от его работы, а также ведет бизнес в стратегических отраслях экономики РФ – добывающей отрасли и цифровых технологиях.
Всего с конца февраля 2022 года, по информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, на РФ было наложено почти 11,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.