Гончаренко: США ввели санкции против российского "Металлоинвеста", принадлежащего "кошелькам Путина"

Алексей Гончаренко: Россия выйдет из этой войны униженная, обескровленная и с экономикой на уровне XIX столетия. И это наша стратегическая цель Фото: comments.uа

"Санкционная коалиция Гончаренко – Коэн – Сили работала над введением санкций очень долго. Усманов и Скоч – это кошельки Путина", – подчеркнул Гончаренко.

Он также сообщил, что сейчас практически вся металлургия России находится под санкциями, но работы у коалиции хватает – эти санкции необходимо распространить на другие страны мира и включить в списки как можно больше российских олигархов.

"Среди задач нашей коалиции остается лоббирование введения санкций против "Металлоинвеста" в Европе и санкции против Лисина в США и Европе. По Европе фактически дожали – осталась Бельгия, но там работаем. По США также скоро будут хорошие результаты. Россия выйдет из этой войны униженная, обескровленная и с экономикой на уровне XIX столетия. И это наша стратегическая цель", – резюмировал Гончаренко.