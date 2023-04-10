На фоне санкций против России "Аэрофлот" впервые отправил Airbus на техобслуживание в Иран

По данным агентства, событие, которое произошло "впервые в истории" "Аэрофлота", имело место 5 апреля.
В Тегеране крупнейший иранский перевозчик Mahan AirAirbus планирует провести ремонт и обслуживание стоек шасси.
Издание отмечает, что ранее для этих целей "Аэрофлот" пользовался услугами других компаний, в частности HAECO из Гонконга, с которым в 2021 году подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве, но международные санкции против страны-оккупанта России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину "затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам".
РБК подчеркивает, что "Аэрофлот" как крупнейшая российская авиакомпания по состоянию на 1 апреля 2023 года имел в своем авиапарке 178 самолетов производства Airbus и Boeing.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.
Вводят ограничения против России и другие страны и организации.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.