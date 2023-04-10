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На фоне санкций против России "Аэрофлот" впервые отправил Airbus на техобслуживание в Иран

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"Аэрофлот" на 1 апреля имел в своем авиапарке 178 самолетов Airbus и Boeing
"Аэрофлот" на 1 апреля имел в своем авиапарке 178 самолетов Airbus и Boeing
Фото: ЕРА

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отправила один из своих пассажирских самолетов Airbus A330-300 (регистрационный номер RA-73700) в столицу Ирана Тегеран для работ по техническому обслуживанию. Об этом со ссылкой на собственные источники и представителя "Аэрофлота" сообщает 10 апреля РБК.

По данным агентства, событие, которое произошло "впервые в истории" "Аэрофлота", имело место 5 апреля.

В Тегеране крупнейший иранский перевозчик Mahan AirAirbus планирует провести ремонт и обслуживание стоек шасси.

Издание отмечает, что ранее для этих целей "Аэрофлот" пользовался услугами других компаний, в частности HAECO из Гонконга, с которым в 2021 году подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве, но международные санкции против страны-оккупанта России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину "затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам".

РБК подчеркивает, что "Аэрофлот" как крупнейшая российская авиакомпания по состоянию на 1 апреля 2023 года имел в своем авиапарке 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Вводят ограничения против России и другие страны и организации.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Иран, санкции, самолет, Аэрофлот, Тегеран, Гонконг, ремонт, Airbus, самолеты, авиакомпания, сотрудничество
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