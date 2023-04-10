На фоне санкций против России "Аэрофлот" впервые отправил Airbus на техобслуживание в Иран

По данным агентства, событие, которое произошло "впервые в истории" "Аэрофлота", имело место 5 апреля.

В Тегеране крупнейший иранский перевозчик Mahan AirAirbus планирует провести ремонт и обслуживание стоек шасси.

Издание отмечает, что ранее для этих целей "Аэрофлот" пользовался услугами других компаний, в частности HAECO из Гонконга, с которым в 2021 году подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве, но международные санкции против страны-оккупанта России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину "затронули в том числе услуги ремонта и поставки запчастей российским перевозчикам".

РБК подчеркивает, что "Аэрофлот" как крупнейшая российская авиакомпания по состоянию на 1 апреля 2023 года имел в своем авиапарке 178 самолетов производства Airbus и Boeing.