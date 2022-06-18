Авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" закрыли доступ к международной системе поиска багажа

Собственных программ для отслеживания багажа в России, по данным профильного портала, нет Фото: depositphotos.com

По данным FrequentFlyers.ru, система World Tracer – "практически безальтернативная", она используется более чем 500 авиакомпаниями в 2200 аэропортах мира, и без нее поиск утерянного багажа происходит "практически вручную". О разработке импортозамещающих IT-решений для отслеживания багажа в России пока ничего не известно, отмечает портал.

Главред портала Илья Шатилин пояснил "Коммерсанту", что найти потерявшийся чемодан несложно, но оформить его доставку и прочее гораздо труднее, поэтому теперь утерянный багаж будет возвращаться клиентам российских авиакомпаний гораздо дольше

По статистике, 60% утерянного багажа возвращаются к хозяину за двое суток, пишет "Коммерсант". Примерно в половине случаев багаж теряется, когда сотрудники аэропорта переносят его из одного самолета в другой. Без системы World Tracer поиск чемоданов, пропавших в такой ситуации, особенно при международных перелетах, может затянуться на недели или даже месяцы, полагает председатель общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков.