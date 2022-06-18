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Авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" закрыли доступ к международной системе поиска багажа

Собственных программ для отслеживания багажа в России, по данным профильного портала, нет
Собственных программ для отслеживания багажа в России, по данным профильного портала, нет
Фото: depositphotos.com

Российским авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" закрыли доступ к международной системе поиска багажа World Tracer. Об этом сообщил 7 июня профильный портал FrequentFlyers.ru, информацию подтвердили "Коммерсанту" сотрудники "Аэрофлота".

По данным FrequentFlyers.ru, система World Tracer – "практически безальтернативная", она используется более чем 500 авиакомпаниями в 2200 аэропортах мира, и без нее поиск утерянного багажа происходит "практически вручную". О разработке импортозамещающих IT-решений для отслеживания багажа в России пока ничего не известно, отмечает портал.

Главред портала Илья Шатилин пояснил "Коммерсанту", что найти потерявшийся чемодан несложно, но оформить его доставку и прочее гораздо труднее, поэтому теперь утерянный багаж будет возвращаться клиентам российских авиакомпаний гораздо дольше

По статистике, 60% утерянного багажа возвращаются к хозяину за двое суток, пишет "Коммерсант". Примерно в половине случаев багаж теряется, когда сотрудники аэропорта переносят его из одного самолета в другой. Без системы World Tracer поиск чемоданов, пропавших в такой ситуации, особенно при международных перелетах, может затянуться на недели или даже месяцы, полагает председатель общественной организации "Союз пассажиров" Кирилл Янков.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ. 

Власти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри России также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

По информации Киевской школы экономики, в РФ продолжают летать самолеты 31 международной авиакомпании, а в июне планируют вернуться на российский рынок еще четыре. 

Теги: аэропорт, Аэрофлот, путешествия, самолеты, авиакомпания, пассажиры, багаж, авиасообщение
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