В РФ продолжает работу 31 международная авиакомпания и планируют вернуться еще четыре – КШЭ

По информации аналитиков, сейчас в РФ и из нее продолжают летать авиакомпании из соседних стран:
Кроме того, в Россию до сих пор летают:
По данным КШЭ, в июне планируют возобновить рейсы в РФ две авиакомпании из Азербайджана – AZAL (национальный авиаперевозчик) и Buta Airways, а также одна из крупнейших африканских авиакомпаний Ethiopian Airlines и иорданский перевозчик Fly Jordan Airlines.
Кроме того, в Турции специально для россиян создают авиакомпанию Southwind, которая может начать работу уже летом.
По данным КШЭ, российские авиакомпании ищут варианты для обхода санкций. Они намерены переходить на самолеты собственного производства. К примеру, "Аэрофлот" хочет закупить 300 авиасуден, произведенных в России: SSJ100 (Superjet 100), МС-21 и Ту-214.
Некоторые компании также планируют перевести бизнес в Турцию. Это позволит покупать новые самолеты и запчасти для ремонта.
По информации КШЭ на 12 июня, всего из 2221 международной компании, организации и их брендов, работавших в РФ, свернули операции в стране 1089, приостановили деятельность и "выжидают" – 457, остаются на рынке 675.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.
Власти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри России также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.
14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Также закон разрешает выдавать иностранным воздушным судам российские сертификаты летной годности.