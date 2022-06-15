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В РФ продолжает работу 31 международная авиакомпания и планируют вернуться еще четыре – КШЭ

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Рейсы в РФ не прекратили компании из соседних, дружественных к РФ и некоторых нейтральных стран
Рейсы в РФ не прекратили компании из соседних, дружественных к РФ и некоторых нейтральных стран
Фото: EPA

В Россию, несмотря на введенные санкции и закрытое авиасообщение со многими странами, продолжают летать самолеты 31 международной авиакомпании, а в июне планируют вернуться на российский рынок еще четыре. Об этом говорится в аналитическом отчете Киевской школы экономики (КШЭ), опубликованном 13 июня.

По информации аналитиков, сейчас в РФ и из нее продолжают летать авиакомпании из соседних стран:

  1. "Белавиа" (Беларусь);
  2. Armenia (Армения);
  3. Avia Air Traffic (Кыргызстан);
  4. Flyone Armenia (Армения);
  5. Qazaq (Казахстан);
  6. Qanot Sharq (Узбекистан);
  7. SCAT (Казахстан);
  8. Air (Таджикистан);
  9. "Узбекистан Airways" (Узбекистан).

Кроме того, в Россию до сих пор летают:

  1. Air Algerie (Алжир);
  2. Air Arabia (ОАЭ);
  3. Air Serbia (Сербия);
  4. AnadoluJet (Турция);
  5. Ariana Afghan Airlines (Афганистан);
  6. Conviasa (Венесуэла);
  7. Corendon Airlines (Турция);
  8. EgyptAir (Египет);
  9. El Al Israel Airlines (Израиль);
  10. Emirates Airlines (ОАЭ);
  11. Etihad Airways (ОАЭ);
  12. FlyDubai (ОАЭ);
  13. Gulf Air (Бахрейн);
  14. Iraqi Airways (Ирак);
  15. Mahan Air (Иран);
  16. Mongolian Airlines (Монголия);
  17. Pegasus Airlines (Турция);
  18. Qatar Airways (Катар);
  19. Royal Jordanian (Иордания);
  20. Turkish Airlines (Турция);
  21. Cham Wings (Сирия);
  22. Air China (Китай).

По данным КШЭ, в июне планируют возобновить рейсы в РФ две авиакомпании из Азербайджана – AZAL (национальный авиаперевозчик) и Buta Airways, а также одна из крупнейших африканских авиакомпаний Ethiopian Airlines и иорданский перевозчик Fly Jordan Airlines.

Кроме того, в Турции специально для россиян создают авиакомпанию Southwind, которая может начать работу уже летом.

По данным КШЭ, российские авиакомпании ищут варианты для обхода санкций. Они намерены переходить на самолеты собственного производства. К примеру, "Аэрофлот" хочет закупить 300 авиасуден, произведенных в России: SSJ100 (Superjet 100), МС-21 и Ту-214.

Некоторые компании также планируют перевести бизнес в Турцию. Это позволит покупать новые самолеты и запчасти для ремонта.

По информации КШЭ на 12 июня, всего из 2221 международной компании, организации и их брендов, работавших в РФ, свернули операции в стране 1089, приостановили деятельность и "выжидают" – 457, остаются на рынке 675. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и Евросоюз запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ. 

Власти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Авиасообщение внутри России также частично ограничено: с 24 февраля закрыты 11 аэропортов в центральной части и на юге страны.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге. Также закон разрешает выдавать иностранным воздушным судам российские сертификаты летной годности.

Теги: Россия, санкции, самолет, Turkish Airlines, Air Algerie, самолеты, EgyptAir, Qatar Airways, авиакомпания, авиасообщение, Ethiopian Airlines, Белавиа, Pegasus, Киевская школа экономики
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