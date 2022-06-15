В РФ продолжает работу 31 международная авиакомпания и планируют вернуться еще четыре – КШЭ

Рейсы в РФ не прекратили компании из соседних, дружественных к РФ и некоторых нейтральных стран Фото: EPA

По информации аналитиков, сейчас в РФ и из нее продолжают летать авиакомпании из соседних стран:

"Белавиа" (Беларусь); Armenia (Армения); Avia Air Traffic (Кыргызстан); Flyone Armenia (Армения); Qazaq (Казахстан); Qanot Sharq (Узбекистан); SCAT (Казахстан); Air (Таджикистан); "Узбекистан Airways" (Узбекистан).

Кроме того, в Россию до сих пор летают:

Air Algerie (Алжир); Air Arabia (ОАЭ); Air Serbia (Сербия); AnadoluJet (Турция); Ariana Afghan Airlines (Афганистан); Conviasa (Венесуэла); Corendon Airlines (Турция); EgyptAir (Египет); El Al Israel Airlines (Израиль); Emirates Airlines (ОАЭ); Etihad Airways (ОАЭ); FlyDubai (ОАЭ); Gulf Air (Бахрейн); Iraqi Airways (Ирак); Mahan Air (Иран); Mongolian Airlines (Монголия); Pegasus Airlines (Турция); Qatar Airways (Катар); Royal Jordanian (Иордания); Turkish Airlines (Турция); Cham Wings (Сирия); Air China (Китай).

По данным КШЭ, в июне планируют возобновить рейсы в РФ две авиакомпании из Азербайджана – AZAL (национальный авиаперевозчик) и Buta Airways, а также одна из крупнейших африканских авиакомпаний Ethiopian Airlines и иорданский перевозчик Fly Jordan Airlines.

Кроме того, в Турции специально для россиян создают авиакомпанию Southwind, которая может начать работу уже летом.

По данным КШЭ, российские авиакомпании ищут варианты для обхода санкций. Они намерены переходить на самолеты собственного производства. К примеру, "Аэрофлот" хочет закупить 300 авиасуден, произведенных в России: SSJ100 (Superjet 100), МС-21 и Ту-214.

Некоторые компании также планируют перевести бизнес в Турцию. Это позволит покупать новые самолеты и запчасти для ремонта.

По информации КШЭ на 12 июня, всего из 2221 международной компании, организации и их брендов, работавших в РФ, свернули операции в стране 1089, приостановили деятельность и "выжидают" – 457, остаются на рынке 675.