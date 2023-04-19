США ввели санкции против компаний, способствующих производству иранских дронов

В минфине США заявили, что распространение Ираном БПЛА продолжает дестабилизировать ситуацию за пределами региона Фото: depositphotos.com

Санкции касаются одного человека – гражданина Ирана Мехди Хошгадама, являющегося директором Pardazan System Namad Arman (PASNA), – и шести организаций, говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эти компании базируются в Иране, Малайзии, Гонконге и КНР и помогают Тегерану покупать запчасти для производства беспилотников.

"Подпадающая под санкции сеть закупала товары и технологии для иранского правительства, его оборонной промышленности и программы БПЛА", – сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Он добавил, что минфин США будет продолжать применять свои санкции против усилий Ирана по военным закупкам, "которые способствуют региональной и глобальной нестабильности".

"Распространение Ираном БПЛА и другого оружия продолжает дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе и за его пределами", – сказано в заявлении минфина.