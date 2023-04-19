США ввели санкции против компаний, способствующих производству иранских дронов

Санкции касаются одного человека – гражданина Ирана Мехди Хошгадама, являющегося директором Pardazan System Namad Arman (PASNA), – и шести организаций, говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что эти компании базируются в Иране, Малайзии, Гонконге и КНР и помогают Тегерану покупать запчасти для производства беспилотников.
"Подпадающая под санкции сеть закупала товары и технологии для иранского правительства, его оборонной промышленности и программы БПЛА", – сказал заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Он добавил, что минфин США будет продолжать применять свои санкции против усилий Ирана по военным закупкам, "которые способствуют региональной и глобальной нестабильности".
"Распространение Ираном БПЛА и другого оружия продолжает дестабилизировать ситуацию в ближневосточном регионе и за его пределами", – сказано в заявлении минфина.
Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.