Австралия ввела новые санкции против Ирана за поставку дронов России – МИД страны

Санкции наложили на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к подавлению протестов после смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини. Также под ограничения попали представители полиции нравов.
Австралия также ввела целевые финансовые санкции против 13 граждан Ирана и одной организации, причастных к производству и поставкам беспилотников в Россию.
"Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины", – сказано в сообщении.
Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".