Австралия ввела новые санкции против Ирана за поставку дронов России – МИД страны

Санкции наложили на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к подавлению протестов после смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини. Также под ограничения попали представители полиции нравов.

Австралия также ввела целевые финансовые санкции против 13 граждан Ирана и одной организации, причастных к производству и поставкам беспилотников в Россию.

"Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины", – сказано в сообщении.