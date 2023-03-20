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Австралия ввела новые санкции против Ирана за поставку дронов России – МИД страны

Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины, заявили в МИД страны
Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины, заявили в МИД страны
Фото: depositphotos.com

Австралия ввела санкции против 14 людей и 14 организаций, причастных к поставкам беспилотников России, а также за нарушение прав человека в стране. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба МИД Австралии.

Санкции наложили на высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, которые причастны к подавлению протестов после смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини. Также под ограничения попали представители полиции нравов.

Австралия также ввела целевые финансовые санкции против 13 граждан Ирана и одной организации, причастных к производству и поставкам беспилотников в Россию.

"Австралия поддерживает народ Ирана и народ Украины", – сказано в сообщении.

Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

В сентябре 2022 года в Иране начались массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".

Теги: Россия, Украина, Австралия, беспилотники, МИД Австралии, санкции против Ирана, нарушение
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