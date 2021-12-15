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За брата главы Окружного админсуда Киева внесли залог в 7,6 млн грн, он вышел из СИЗО

Залог для Зонтова уменьшили в четыре раза
Залог для Зонтова уменьшили в четыре раза
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Подозреваемый в уголовном производстве о подкупе судей адвокат Юрий Зонтов – брат главы Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павла Вовка – вышел из СИЗО после уплаты залога. Об этом 15 декабря сообщила УНН пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

По ее словам, за Зонтова внесли 7,6 млн грн залога.

9 апреля Зонтова арестовали с альтернативой залога 35,185 млн грн. Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца, за него внесли залог в размере почти 3 млн грн.

31 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил арест Зонтову, но размер залога уменьшил с 35,185 млн грн до 27,24 млн грн.

УНН пишет, что позже залог уменьшили до 7,61 млн грн.

Контекст:

Зонтов – родной брат Вовка, глава ОАСК взял фамилию супруги после женитьбы. Зонтов с 2008 года является адвокатом (его свидетельство о праве заниматься адвокатской деятельностью не остановлено), а также работал в Службе внешней разведки. В СВР сообщали, что сначала отстранили от должности своего сотрудника, фигурирующего в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а потом – уволили.

6 апреля НАБУ и САП сообщили о разоблачении двух адвокатов (в том числе близкого родственника Вовка)которые за $100 тыс. и через председателя суда обещали "решить вопрос" с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу.

НАБУ провело обыски в ОАСК, у фигурантов нашли предметы, "внешне похожие на антиквариат", а также большие объемы валюты: более $3,7 млн, €840 тыс., £20 тыс., 230 тыс. грн и 100 шекелей. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что один из подозреваемых – брат Вовка.

По информации экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, валюту детективы нашли в конспиративной квартире Службы внешней разведки. Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов писал, что там было оборудовано тайное хранилище наличных денег Вовка.

Вовк не отрицал, что задержанный – его брат, но заявлял, что его имя используют как "расходный материал" для сведения личных счетов".

20 сентября НАБУ сообщило, что Зонтову вручили еще одно подозрение – во внесении недостоверных сведений в декларацию. Адвокат Зонтова утверждал, что нового подозрения не было, а было переквалифицировано ранее предъявленное, причем из него убрали подозрение во взяточничество, и "теперь он обычный мошенник". Защитник акцентировал внимание на том, что в новом подозрении полностью изменены все обстоятельства дела, в том числе в нем уже нет главы ОАСК Павла Вовка в качестве участника схемы.

Теги: СИЗО, залог, САП, Юрий Зонтов
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