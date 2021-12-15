За брата главы Окружного админсуда Киева внесли залог в 7,6 млн грн, он вышел из СИЗО

Залог для Зонтова уменьшили в четыре раза Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

По ее словам, за Зонтова внесли 7,6 млн грн залога.

9 апреля Зонтова арестовали с альтернативой залога 35,185 млн грн. Суд также арестовал с возможностью внесения залога второго фигуранта, Юрия Донца, за него внесли залог в размере почти 3 млн грн.

31 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил арест Зонтову, но размер залога уменьшил с 35,185 млн грн до 27,24 млн грн.

УНН пишет, что позже залог уменьшили до 7,61 млн грн.