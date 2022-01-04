За четыре дня из Украины в Европу реэкспортировали 18,6 млн м³ газа

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации. Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа , а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний.