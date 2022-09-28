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Зеленский подписал закон о возврате акцизов на топливо

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Зеленский подписал закон о возвращении налогообложения горючего
Зеленский подписал закон о возвращении налогообложения горючего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении налогообложения горючего. Об этом сообщается в карточке законопроекта №7668-д, опубликованной на сайте парламента.

Верховная Рада поддержала в целом проект закона о возвращении налогообложения горючего 21 сентября.

26 сентября его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. В тот же день документ был направлен на подпись Зеленскому.

Как отмечается в карточке законопроекта, 28 сентября он был возвращен с подписью от президента.

Согласно положениям документа, возвращаются акцизы в размере:

  • бензин – €100/1000 литров;
  • дизель – €100/1000 литров;
  • биотопливо – €100/1000 литров;
  • газ – €52 /1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

Кроме того, закон предусматривает, что нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны Украины.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, это решение было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

Предлагая возвращение акциза, в правительстве считают, что на фоне снижения цен на нефтепродукты на мировых рынках это будет иметь минимальное влияние на розничную стоимость топлива.

16 августа народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты Рады дважды отказались включать в повестку дня законопроект на эту тему, не хватило 13 голосов за.

Теги: Россия, Украина, налоги, акциз, НДС, Владимир Зеленский, закон, президент, нефтепродукты
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