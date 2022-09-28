Зеленский подписал закон о возврате акцизов на топливо

Верховная Рада поддержала в целом проект закона о возвращении налогообложения горючего 21 сентября.

26 сентября его подписал спикер парламента Руслан Стефанчук. В тот же день документ был направлен на подпись Зеленскому.

Как отмечается в карточке законопроекта, 28 сентября он был возвращен с подписью от президента.

Согласно положениям документа, возвращаются акцизы в размере:

бензин – €100/1000 литров;

дизель – €100/1000 литров;

биотопливо – €100/1000 литров;

газ – €52 /1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

Кроме того, закон предусматривает, что нулевая ставка акциза сохраняется для закупки топлива для нужд Минобороны Украины.