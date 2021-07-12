41% украинцев выступают за полный запрет политической рекламы – опрос

27% респондентов считают, что следует разрешить политическую рекламу только во время выборов Фото: depositphotos.com

27% респондентов считают, что следует разрешить политическую рекламу только во время выборов.

14% опрошенных думают, что в целом ее можно разрешить.

12,5% украинцев выступают за то, чтобы политическая реклама была разрешена только в период между выборами.

Еще 4,4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает 2,4%.