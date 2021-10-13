55% украинцев не интересуются политикой – исследование

По мнению 24,3% украинцев, их интересы в обществе должны представлять политические партии Фото: Слуга Народу / Facebook

38,1% граждан сказали, что не очень интересуются политикой, 16,9% – вообще не интересуются.

В то же время 35% опрошенных отметили, что скорее интересуются политикой, еще 7,5% – очень интересуются.

2,4% респондентов затруднились с ответом.

По мнению 24,3% украинцев, их интересы в обществе должны представлять политические партии, 15,3% – общественные организации, 10,5% – отдельные политики, 8% – профсоюзы, 7,6% – СМИ.