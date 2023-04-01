Адвокаты подали апелляцию на приговор ВАКС экс-руководителю аэропорта Борисполь и его подчиненной

Адвокаты Дыхне требуют полного переисследования доказательств из-за неполноты и вынесения оправдательного приговора для клиентов. Они подчеркивают, что НАБУ, САП и ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

Защитники Дыхне также заявили, что в деле отсутствует коррупция как таковая, ведь, как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни Левочко никакой выгоды не получали.

"Упоминание о коррупции отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались доказать. Суд даже не пришел к выводу, что Евгений Дыхне совершал какие-то действия в свою пользу, получая, например, "откат". Не было такого, это даже не доказывалось, даже не расследовалось", – сообщил руководитель уголовной практики "Миллер" Алексей Носов.

Адвокаты также категорически отрицают обвинение их подзащитных в том, что они нанесли убытки аэропорту, имели сговор и затягивали конкурсы.

"Предварительные договоры заключались именно в пользу аэропорта, а не в ущерб его интересам. Более того, действия Евгения Дыхне, наоборот, принесли предприятию прибыль. А расчет размера недополученных доходов был сделан в 2019 году на основе заключения частного специалиста о его теоретическом представлении о цене аренды в аэропорту Борисполь в 2016 году. Притом реальные договоры на реальные аналогичные объекты во внимание специалистом не взяты, поэтому это ошибочный подход. А сам вывод специалиста не может считаться доказательством вообще", – считают в "Миллере".