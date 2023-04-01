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Адвокаты подали апелляцию на приговор ВАКС экс-руководителю аэропорта Борисполь и его подчиненной

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Дыхне приговорили к пяти годам тюрьмы
Дыхне приговорили к пяти годам тюрьмы
Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Юридическая компания "Миллер", представляющая интересы экс-гендиректора аэропорта Борисполь Евгения Дыхне, подала апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который признал Дыхне и его подчиненную Олесю Левочко виновными в злоупотреблении властью. Об этом компания "Миллер" сообщила изданию "ГОРДОН" в пресс-релизе.

Адвокаты Дыхне требуют полного переисследования доказательств из-за неполноты и вынесения оправдательного приговора для клиентов. Они подчеркивают, что НАБУ, САП и ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства.

Защитники Дыхне также заявили, что в деле отсутствует коррупция как таковая, ведь, как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни Левочко никакой выгоды не получали.

"Упоминание о коррупции отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались доказать. Суд даже не пришел к выводу, что Евгений Дыхне совершал какие-то действия в свою пользу, получая, например, "откат". Не было такого, это даже не доказывалось, даже не расследовалось", – сообщил руководитель уголовной практики "Миллер" Алексей Носов.

Адвокаты также категорически отрицают обвинение их подзащитных в том, что они нанесли убытки аэропорту, имели сговор и затягивали конкурсы.

"Предварительные договоры заключались именно в пользу аэропорта, а не в ущерб его интересам. Более того, действия Евгения Дыхне, наоборот, принесли предприятию прибыль. А расчет размера недополученных доходов был сделан в 2019 году на основе заключения частного специалиста о его теоретическом представлении о цене аренды в аэропорту Борисполь в 2016 году. Притом реальные договоры на реальные аналогичные объекты во внимание специалистом не взяты, поэтому это ошибочный подход. А сам вывод специалиста не может считаться доказательством вообще", – считают в "Миллере".

Контекст:

7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости.

В феврале 2021 года НАБУ завершило расследование и открыло материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений. 

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

14 июня 2021 года Дыхне был вручен обвинительный акт. Его адвокаты заявляли, что в материалах дела нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению и подчеркивали, что Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту Борисполь или государству, но и помог его избежать.

1 марта ВАКС приговорил Дыхне к пяти годам тюрьмы, его подчиненную – к четырем годам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Борисполь, аэропорт, расследование, апелляция, НАБУ, САП, авиакомпания, суд, ВАКС, Евгений Дыхне
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