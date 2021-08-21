"Агрессивные шаги не останутся без ответа". МИД выразил протест в связи с новыми санкциями РФ против Украины

"Этот противоправный шаг является продолжением российской агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители украинского дипломатического корпуса. Рассматриваем такие агрессивные действия России, как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", – заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

"Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права. Эти агрессивные шаги государства-оккупанта не останутся без ответа", – говорится в заявлении.