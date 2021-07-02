Арахамия прокомментировал слова Путина о "внешнем управлении Украиной": Пусть он по своей России заявляет

Арахамия: Пусть Путин по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы Фото: Слуга народу / Facebook

Президент России Владимир Путин 30 июня завил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Арахамия ответил, что, по его мнению, Путин специально делает такие заявления, чтобы помешать запланированной на июль встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Думаю, что это политическое заявление, которое через некоторое время будет меняться. Для чего это сделано? Вы знаете, что мы готовим визит в США, и поэтому будет много политических заявлений, которые будут мешать или смещать фокус с этого процесса", – сказал Арахамия.

Также парламентарий порекомендовал Путину заниматься вопросами своей страны, а не лезть в дела Украины.

"Человек, который с нами воюет и что-то при этом заявляет... На это можно смотреть с разных сторон. Путин что-то заявил... Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать. Не нужно нам говорить", – сказал Арахамия.