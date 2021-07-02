Арахамия прокомментировал слова Путина о "внешнем управлении Украиной": Пусть он по своей России заявляет

Президент России Владимир Путин 30 июня завил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".
Арахамия ответил, что, по его мнению, Путин специально делает такие заявления, чтобы помешать запланированной на июль встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом.
"Думаю, что это политическое заявление, которое через некоторое время будет меняться. Для чего это сделано? Вы знаете, что мы готовим визит в США, и поэтому будет много политических заявлений, которые будут мешать или смещать фокус с этого процесса", – сказал Арахамия.
Также парламентарий порекомендовал Путину заниматься вопросами своей страны, а не лезть в дела Украины.
"Человек, который с нами воюет и что-то при этом заявляет... На это можно смотреть с разных сторон. Путин что-то заявил... Пусть он по своей России заявляет, какие у него там есть проблемы и как он их будет решать. Не нужно нам говорить", – сказал Арахамия.
Зеленский, реагируя на вчерашнее заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.
Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.
В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.