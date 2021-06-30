Арахамия считает, что расследованием возможных коррупционных схем с участием Тищенко должны заниматься правоохранители

"Как он, имея должность в партии, имеет конфликт интересов? Я не слышал об этой ситуации, но если это так, то он не может мешать правоохранительным органам. Я могу отстранить, если это связано с политической деятельностью, но если это связано с криминальной, то это работа правоохранителей", – сказал Арахамия.

Арахамия добавил, что расследованием должно заниматься НАБУ. В этом случае "Слуга народа" никак не сможет повлиять на работу органа.

"НАБУ, я считаю, – это независимый правоохранительный орган в этой стране. И вопрос отстранения будет выглядеть какой-то политической манипуляцией", – сказал он.