ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия считает, что нужно искать гибридный вариант Избирательного кодекса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: Начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально
Арахамия: Начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально
Фото: sluga-narodu.com

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает против голосования за законопроект об изменении избирательной системы для возвращения мажоритарной составляющей в ближайшее время, но считает, что необходимо начинать диалог по этому вопросу. Об этом Арахамия сообщил на итоговой пресс-конференции "Слуги народа", видео опубликовано на YouTube-канале LBTV.

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Я только вчера услышал, что есть уже есть законопроект, на момент интервью ["Интерфакс-Украина"] не знал, что он существует. Я просто видел, что много людей об этом общаются., и об этом сообщил журналисту", – отметил он.

В интервью Арахамия отмечал, что инициативу вернуться к смешанной системе могут поддержать 300 депутатов.

По его словам, почти все депутаты, с которыми он общался, говорят, что действующий Избирательный кодекс содержит "псевдомажоритарку", по которой размеры округов увеличены от шести до 15 раз.

"Я соглашаюсь, что было много перекосов и подкупу избирателей, когда работала оригинальная мажоритарная система. Но так, как мы приняли Избирательный кодекс, тоже система не очень сбалансирована. Потому что пропадает представительство на местах... Я против того, чтобы каки-то голосования сейчас делать, но начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или какие-то гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально", – сказал депутат.

Контекст:

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), который предполагает проведение парламентских выборов по открытым спискам.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.

Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

На сайте Рады 21 декабря появился законопроект №6444 авторства депутатской группы "За майбутнє", который предлагает отсрочить до 2027 года переход со смешанной (пропорционально-мажоритарной) до пропорциональной системы выборов.

Теги: Украина, выборы, мажоритарная система, Избирательный кодекс, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube G
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Спасательница Малибу". 44-летняя Чехова показала голую грудь на пляже
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Невероятные ноги", "Бомбезные". Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Давно с гипсом была?" Асмус напугала сеть эквилибристическим трюком
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
  "Я была совсем радикально настроена". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, почему ее брак оказался на грани развода
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
"Ребенок сейчас выпрыгнет". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская позировала с широко расставленными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (434430)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (168701)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (97916)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (73272)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (45658)
6
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (45256)
7
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (44152)
8
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (43060)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS