Арахамия считает, что нужно искать гибридный вариант Избирательного кодекса

Арахамия: Начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально Фото: sluga-narodu.com

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Я только вчера услышал, что есть уже есть законопроект, на момент интервью ["Интерфакс-Украина"] не знал, что он существует. Я просто видел, что много людей об этом общаются., и об этом сообщил журналисту", – отметил он.

В интервью Арахамия отмечал, что инициативу вернуться к смешанной системе могут поддержать 300 депутатов.

По его словам, почти все депутаты, с которыми он общался, говорят, что действующий Избирательный кодекс содержит "псевдомажоритарку", по которой размеры округов увеличены от шести до 15 раз.

"Я соглашаюсь, что было много перекосов и подкупу избирателей, когда работала оригинальная мажоритарная система. Но так, как мы приняли Избирательный кодекс, тоже система не очень сбалансирована. Потому что пропадает представительство на местах... Я против того, чтобы каки-то голосования сейчас делать, но начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или какие-то гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально", – сказал депутат.