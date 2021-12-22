Арахамия считает, что нужно искать гибридный вариант Избирательного кодекса

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Я только вчера услышал, что есть уже есть законопроект, на момент интервью ["Интерфакс-Украина"] не знал, что он существует. Я просто видел, что много людей об этом общаются., и об этом сообщил журналисту", – отметил он.
В интервью Арахамия отмечал, что инициативу вернуться к смешанной системе могут поддержать 300 депутатов.
По его словам, почти все депутаты, с которыми он общался, говорят, что действующий Избирательный кодекс содержит "псевдомажоритарку", по которой размеры округов увеличены от шести до 15 раз.
"Я соглашаюсь, что было много перекосов и подкупу избирателей, когда работала оригинальная мажоритарная система. Но так, как мы приняли Избирательный кодекс, тоже система не очень сбалансирована. Потому что пропадает представительство на местах... Я против того, чтобы каки-то голосования сейчас делать, но начинать дискуссию, говорить, искать промежуточные или какие-то гибридные варианты между существующим кодексом и тем, что было, это нормально", – сказал депутат.
11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), который предполагает проведение парламентских выборов по открытым спискам.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.
Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.
На сайте Рады 21 декабря появился законопроект №6444 авторства депутатской группы "За майбутнє", который предлагает отсрочить до 2027 года переход со смешанной (пропорционально-мажоритарной) до пропорциональной системы выборов.