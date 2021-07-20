Арестович объяснил свои слова о возможном "развороте Украины на Восток"

Арестович: Мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире – яркие обертки. Я не говорил о развороте. Я говорил, что мы перебалансируем наши интересы, если они будут сданы", – пояснил Арестович.

По его словам, на Западе есть разные силы, но союзниками Украины являются те, кто считает, что президента РФ Владимира Путина не удастся настроить на сдерживание Китая.

Также Арестович добавил, что имел в виду изучение опыта стран Востока, а именно Китая, который имеет большой опыт в решении цивилизационных проблем.

"Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях эпидемии COVID-19 и много энергетических станций, является одной из наиболее развитых стран в области искусственного интеллекта – нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана. Речь не о развороте, а об изучении опыта", – подытожил спикер ТКГ.