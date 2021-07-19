"Приоритет номер один – национальный интерес". В МИД ответили на высказывание Арестовича о "развороте" Украины с Запада на Восток

В МИД напомнили., что курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Фото: radiosvoboda.org

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это членство в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит. Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса", – сказал он.

Спикер МИД уверен, что Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское и демократическое государство.

"Это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один – национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен. Именно поэтому президент Украины [Владимир Зеленский] поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД по достижению членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки и Латинской Америки", – пояснил Николенко.