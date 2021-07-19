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ПОЛИТИКА

"Приоритет номер один – национальный интерес". В МИД ответили на высказывание Арестовича о "развороте" Украины с Запада на Восток

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В МИД напомнили., что курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции
В МИД напомнили., что курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции
Фото: radiosvoboda.org

Украина не будет пересматривать геополитический вектор, государство стремится к членству в ЕС и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Радіо Свобода" 19 июля.

"Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор. Стратегический курс нашего государства закреплен на уровне выбора украинского народа и Конституции Украины. Это членство в ЕС и НАТО. Вопрос о том, Запад или Восток, в парадигме украинской внешней политики не стоит. Мы высоко ценим поддержку наших западных партнеров, в частности США и ЕС, в противодействии российской агрессии и деоккупации Крыма и Донбасса", – сказал он.

Спикер МИД уверен, что Украина делает немало работы, чтобы превратиться в современное европейское и демократическое государство.

"Это не означает, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один – национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен. Именно поэтому президент Украины [Владимир Зеленский] поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе в дополнение к системной работе МИД по достижению членства Украины в ЕС и НАТО развивать отношения со странами других регионов мира, в частности Азии, Африки и Латинской Америки", – пояснил Николенко.

Контекст:

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина может "развернуться" с Запада на Восток в борьбе за свои национальные интересы. "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их доли, то мы развернемся на Восток и так перебалансируем нашу позицию", – говорил он.

15 июля Арестович заявил, что "часть Запада настолько серьезно озабочена проблемой Китая, что готова договориться с Россией".

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Теги: Крым, конституция, НАТО, МИД Украины, Донбасс, Алексей Арестович, Европейский союз, Владимир Зеленский, российская агрессия, Олег Николенко, сотрудничество
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