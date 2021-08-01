Арестович прогнозирует новые отставки в силовых структурах

Арестович о ротациях в силовых ведомствах: Подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно Фото: radiosvoboda.org

"Я думаю, [перестановки] не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", – заявил спикер ТКГ.

Арестович пояснил, что президент, когда пришел на должность верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задания.

"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах. Вынесены персональные кадровые решения и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает он.