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Арестович прогнозирует новые отставки в силовых структурах

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Арестович о ротациях в силовых ведомствах: Подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно
Арестович о ротациях в силовых ведомствах: Подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно
Фото: radiosvoboda.org

Советник председателя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что масштабные кадровые перестановки в силовых структурах Украины продолжатся. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я думаю, [перестановки] не последние. Будут еще. Потому что военная угроза Украине никуда не делась и на нее надо отвечать. Соответственно, подбираются люди, кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", – заявил спикер ТКГ.

Арестович пояснил, что президент, когда пришел на должность верховного главнокомандующего, поставил руководителям соответствующих ведомств задания.

"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка должностных лиц, их деятельности на постах. Вынесены персональные кадровые решения и подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", – считает он.

Контекст:

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ – уволил Руслана Хомчака и назначил на эту должность командующего оперативно-тактической группировкой "Север" Валерия Залужного. Хомчак перешел на должность первого заместителя секретаря СНБО.

На следующий день, 28 июля, Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ (вместо Сергея Корнийчука эту должность занял командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Шаптала) и командующего операцией Объединенных сил (вместо Владимира Кравченко эту должность занял командующий подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк).

Президент заявлял, что после кадровых ротаций рассчитывает на скоординированную работу ВСУ и Министерства обороны.

Теги: армия, военные, Алексей Арестович, ротация, отставка, Владимир Зеленский, ВСУ, назначение, силовики
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