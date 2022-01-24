Азаров заявил, что "Украину захватывает "синдром Верещук", министр ответила: "Вы не настолько идиот"

Политик вспомнил случай, когда Ирина Верещук, нынешний министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а в то время – мэр ее родного города Рава-Русская обратилась в Совет Европы с предложением заключить Соглашение об ассоциации между ЕС и территориальной общиной города Рава-Русская. Это случилось в ноябре 2013 года, после того, как Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, и Верещук тогда заявляла, что будет добиваться присоединения к Европейскому союзу, если правительство Украины откажется от евроинтеграционного вектора.

"Украину захватывает новая болезнь. Я бы ее назвал "синдром Верещук"... Вероятно, следуя ее глупому примеру, теперь отдельные личности предлагают свои земельные участки для индивидуального вступления в НАТО или же для размещения на них баз НАТО. Это каким же идиотом надо быть, чтобы такое предлагать?" – заявил Азаров.

Он привел в качестве примера одесского активиста Демьяна Ганула, который предложил свой земельный участок для размещения базы НАТО.

"Такие идиоты выставляют Украину на всеобщее посмешище и лишают нашу страну какого-либо уважения со стороны мирового сообщества", – считает бывший украинский чиновник.

23 января на его пост отреагировала в Facebook Верещук.

"Был когда-то такой премьер в Украине Николай Азаров. Сейчас скрывается в Москве. Почему-то в последнее время начал вспоминать меня. Наверное, хочет меня услышать. Поэтому обращаюсь к господину. Уважаемый! Лично вы имеете непосредственное отношение к созданию всех проблем, через которые, к сожалению, проходит наша страна. Вы не настолько идиот, чтобы не понимать этого", – заявила она.

По ее мнению, лучшее, что Азаров может сделать для Украины, – "прекратить что-то там рассказывать, ныть и поучать". Она напомнила, что у политика была возможность послужить стране, но он и его начальник "бросили страну в хаос и бежали в Россию".

"Вы же сбежали, чтобы спрятаться, вот и прячьтесь. А за то, что вы с вашей стаей натворили, вас догоняет высшая мера политического наказания – забвение", – добавила Верещук.