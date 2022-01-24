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ПОЛИТИКА

Азаров заявил, что "Украину захватывает "синдром Верещук", министр ответила: "Вы не настолько идиот"

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Азаров и Верещук обменялись "комплиментами" в соцсетях
Азаров и Верещук обменялись "комплиментами" в соцсетях
Фото: EPA, Ірина Верещук / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, которого в Украине заочно арестовали по делу о госизмене, заявил, что граждане страны, предлагающие свои участки НАТО, "выставляют Украину на посмешище". Об этом он написал в Telegram 21 января.

Политик вспомнил случай, когда Ирина Верещук, нынешний министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а в то время – мэр ее родного города Рава-Русская обратилась в Совет Европы с предложением заключить Соглашение об ассоциации между ЕС и территориальной общиной города Рава-Русская. Это случилось в ноябре 2013 года, после того, как Кабмин приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации, и Верещук тогда заявляла, что будет добиваться присоединения к Европейскому союзу, если правительство Украины откажется от евроинтеграционного вектора.

"Украину захватывает новая болезнь. Я бы ее назвал "синдром Верещук"... Вероятно, следуя ее глупому примеру, теперь отдельные личности предлагают свои земельные участки для индивидуального вступления в НАТО или же для размещения на них баз НАТО. Это каким же идиотом надо быть, чтобы такое предлагать?" – заявил Азаров.

Он привел в качестве примера одесского активиста Демьяна Ганула, который предложил свой земельный участок для размещения базы НАТО.

"Такие идиоты выставляют Украину на всеобщее посмешище и лишают нашу страну какого-либо уважения со стороны мирового сообщества", – считает бывший украинский чиновник.

23 января на его пост отреагировала в Facebook Верещук.

"Был когда-то такой премьер в Украине Николай Азаров. Сейчас скрывается в Москве. Почему-то в последнее время начал вспоминать меня. Наверное, хочет меня услышать. Поэтому обращаюсь к господину. Уважаемый! Лично вы имеете непосредственное отношение к созданию всех проблем, через которые, к сожалению, проходит наша страна. Вы не настолько идиот, чтобы не понимать этого", – заявила она.

По ее мнению, лучшее, что Азаров может сделать для Украины, – "прекратить что-то там рассказывать, ныть и поучать". Она напомнила, что у политика была возможность послужить стране, но он и его начальник "бросили страну в хаос и бежали в Россию".

"Вы же сбежали, чтобы спрятаться, вот и прячьтесь. А за то, что вы с вашей стаей натворили, вас догоняет высшая мера политического наказания – забвение", – добавила Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1827627207423794

Контекст:

Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.

В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, а 24 марта 2021 года ему объявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений. По этому делу Азарова в октябре заочно арестовали.

С марта 2021 года против Азарова и других топ-чиновников времен Виктора Януковича введены также максимальные санкции СНБО.

Теги: Николай Азаров, НАТО, Рава-Русская, Ирина Верещук
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