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"Лучше войска союзников, чем оккупантов". Одессит предложил НАТО в бесплатное пожизненное пользование свой земельный участок

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Ганул: Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса
Ганул: Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса
Фото: Дем'ян Ганул / Facebook

Житель Одессы, активист Демьян Ганул предложил НАТО в бесплатное пожизненное пользование собственный земельный участок. Об этом он написал 17 января на своей странице в Facebook.

"Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 га земли в центральной части Украины, которые получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса. Соответствующее заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Украина – победит. Лучше войска союзников, чем оккупантов!" – написал Ганул.

Он также опубликовал фото заявления, адресованного Столтенбергу. В документе указано, что земельный участок площадью 5,3 га находится в одном из сел Кировоградской области.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2820677871571186&id=100008870020776

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. В 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО достигли согласия, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но не установили сроков для этого, говорил Столтенберг в январе 2022 года.

Президент США Джо Байден заявлял, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Теги: Россия, Украина, Одесса, НАТО, Кировоградская область, земельный участок, российская агрессия, войска, Демьян Ганул
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