"Лучше войска союзников, чем оккупантов". Одессит предложил НАТО в бесплатное пожизненное пользование свой земельный участок

"Так случилось, что у меня есть право собственности на более 5 га земли в центральной части Украины, которые получил в наследство. В связи с открытым рынком земли хочу передать вышеупомянутый участок блоку НАТО в бесплатное пожизненное пользование. Целевое назначение вполне подходит для размещения военной базы Альянса. Соответствующее заявление направлено на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Украина – победит. Лучше войска союзников, чем оккупантов!" – написал Ганул.

Он также опубликовал фото заявления, адресованного Столтенбергу. В документе указано, что земельный участок площадью 5,3 га находится в одном из сел Кировоградской области.