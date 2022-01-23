"Без меня меня женили". Азаров опроверг заявление МИД Великобритании о его связях с российскими спецслужбами

Азаров назвал "бредом" и "чушью" информацию МИД Великобритании, в которой говорится, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе и с ним.

Он отказался комментировать это заявление, сказав, что "это называется без меня меня женили".

Кроме Азарова, в перечень лиц, у которых, по данным Великобритании, имеются связи с российскими спецслужбами, вошли также первый вице-премьер-министр Украины с 2012-го по 2014 год Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр с 2010-го по 2012 год и руководитель аппарата бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Сивкович.