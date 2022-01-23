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"Без меня меня женили". Азаров опроверг заявление МИД Великобритании о его связях с российскими спецслужбами

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Азаров назвал заявление английских дипломатов "бредом" и "чушью"
Азаров назвал заявление английских дипломатов "бредом" и "чушью"
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, которого в Украине заочно арестовали по делу о госизмене, в комментарии ТАСС опроверг заявление министерства зарубежных дел Великобритании о том, что у него есть связи с российскими спецслужбами.

Азаров назвал "бредом" и "чушью" информацию МИД Великобритании, в которой говорится, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе и с ним.

Он отказался комментировать это заявление, сказав, что "это называется без меня меня женили".

Кроме Азарова, в перечень лиц, у которых, по данным Великобритании, имеются связи с российскими спецслужбами, вошли также первый вице-премьер-министр Украины с 2012-го по 2014 год Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр с 2010-го по 2012 год и руководитель аппарата бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимир Сивкович.

Контекст:

22 января на сайте МИД Великобритании появилось заявление о планах России сделать в Украине лидером главу пророссийской партии "Наши", депутата двух созывов Верховной Рады Евгения Мураева.

В заявлении МИД Великобритании говорилось также о том, что ряд украинских политиков времен президентства Виктора Януковича поддерживают связи с российскими спецслужбами, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину.

В МИД РФ назвали это сообщение "дезинформацией" и призвали "прекратить провокационную деятельность".

Теги: Николай Азаров, Россия, МИД, Великобритания, Андрей Клюев, Сергей Арбузов, Владимир Сивкович, МИД Великобритании, спецслужбы, премьер-министр, Британия
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