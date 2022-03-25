Баканов: 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить

"Война, разделившая нашу жизнь на "до" и "после", принесла много горя и испытаний. Но в то же время дала уверенность, что мы обязательно их преодолеем. Продемонстрировала, как сильно мы любим Украину и на какие жертвы готовы идти ради нее. 30 лет СБУ приобретала бесценный опыт, чтобы именно сейчас его применить", – отметил он.

По словам Баканова, в условиях агрессии РФ СБУ задействована во всех сферах – от непосредственных боевых действий до гуманитарной помощи.

"Сотрудники службы, и в частности Центра специальных операций "А", уничтожают врага и берут оккупантов в плен. Контрразведка и департамент защиты национальной государственности регулярно задерживают российских агентов, диверсантов и коллаборантов. Следователи СБУ фиксируют преступления врага и открывают уголовные производства", – добавил глава СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности отражают хакерские и информационные атаки, организуют давление на инфраструктуру агрессора и помогают собирать данные о передвижении вражеской техники и ДРГ.