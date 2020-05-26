"Бери взятки!". Кубраков опубликовал записи главы "Всеукраинской дорожной ассоциации" и заявил, что тот пытается вернуть схемы в "Укравтодор"

На аудиозаписях, опубликованных главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром Кубраковым, собеседники обсуждают, что он не берет взятки и с ним невозможно договориться о сотрудничестве. Глава "Укравтодора" утверждает, что один из голосов похож на голос председателя ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артема Гриненко.

Кубраков: Меня атаковали лично, потому что "Укравтодор" не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса Фото: Олег Федонюк / Facebook

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков опубликовал 25 мая в своем Facebook записи разговоров, как он утверждает, председателя ОО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артема Гриненко.

Голос, похожий на Гриненко, на записи говорит, что его задача "убрать Кубракова": "Мне нужно, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил. Вот моя задача – как его убрать".

Суть его претензий к Кубракову якобы сводится к тому, что тот "не берет взятки": "Бери взятки! Брали все главы "Укравтодора", но не выкидывали с рынка наши компании и другие компании. Вот что он сделал. Он сейчас, по сути, все компании послал. Его за это не хотят прощать".

Как следует из записи, человек с голосом, похожим на Гриненко, сотрудничает с журналистами Bihus.Info, которые готовили расследование, посвященное "Укравтодору", и упоминает, что они уже почти месяц следят за Кубраковым.

"Я могу вас с [журналистом Денисом] Бигусом вообще вместе свести и чтобы с ним поговорить… Мы же сотрудничаем с "Нашими грошима" как партнеры. Я им даю информацию. Я могу их попросить, я их информирую о ситуации. Я могу попросить, поэтому они мне помогут… Кубракову не звонят. Они следят за ним с камерами каждый день, они ему позвонят, будут спрашивать: "Почему ваш советник фирму открыл? Будем давать такие показания", – заявляет голос на записи.

Для информационной атаки Гриненко якобы подключил так называемые информационные "сливные бачки" и "экспертов". В разговоре между анонимным собеседником и похожим на Гриненко голосом последний заявляет, что вместо Кубракова будто бы будет назначен глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. Однако его якобы постигнет та же участь, что и предшественника.

"Придет Сиротинский – будем сбивать Сиротинского. Тарас посидит месяц-полтора и будет то же самое. Будем сбивать следующего, пока не будет того, который с нами будет работать", – говорит голос, похожий на Гриненко.

Глава "Укравтодора" заявил, что эти записи и информацию передадут в правоохранительные органы.

"Меня атаковали лично, потому что "Укравтодор" не прогнулся перед правилами уголовного дорожного бизнеса", – отметил Кубраков.

У Кубракова в мае 2020 года заканчивается испытательный срок. СМИ писали, что возглавить ведомство может глава Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский или председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок, чье увольнение с должности главы ОГА уже согласовал Кабмин.

УНИАН отмечал, что правительство внесло изменения в порядок назначения главы агентства и его замов, теперь Кабмин самостоятельно может назначать главу автодора, а заместителей премьер может определять единолично.