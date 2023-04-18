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ПОЛИТИКА

"Ближний Восток стал ближе". Кулеба рассказал о перспективах участия Кувейта в восстановлении Украины

Кулеба (на фото второй справа) прибыл в Кувейт после визита в Ирак
Кулеба (на фото второй справа) прибыл в Кувейт после визита в Ирак
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побывал с визитом в Кувейте, проинформировал 18 апреля в Twitter Кувейтский фонд экономического развития.

В сообщении указано, что Кулебу сопровождал посол Украины в Кувейте Александр Балануца.

В МИД Украины рассказали, что Кулеба во время визита в Кувейт Кулеба встретился с Валидом Аль-Бахаром, главой государственного Кувейтского фонда арабского экономического развития, участвующего в проектах развития в 105 странах мира на общую сумму в $21,8 млрд, и рассказал "об усилиях правительства Украины и международных партнеров по восстановлению украинской инфраструктуры, поврежденной в результате агрессии России".

Украинский дипломат призвал фонд присоединиться к восстановлению украинской инфраструктуры.

"Российская агрессия повлекла немало разрушений. Но, как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, мы обязательно все восстановим. Есть проекты, которые можно финансировать уже сейчас. В общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет наибольшей строительной площадкой в мире", – объяснил Кулеба.

В МИД Украины рассказали, что Аль-Бахар выразил готовность фонда участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, которая намечена на конец июня в Лондоне, и "подчеркнул, что взаимодействие с Украиной станет одним из приоритетов деятельности фонда".

"Собеседники уделили особое внимание проектам социальной направленности, в частности строительству новых больниц, школ и детских садов в Украине, а также реализации программ психологической поддержки и реабилитации украинцев, пострадавших во время войны", – отметили в МИД.

Кулеба в Instagram объявил о завершении визита в Кувейт.

"Ближний Восток стал ближе для Украины и это результат. А результат – это лучший подарок. [...] Консолидируем политическую поддержку, в частности ООН, и укрепляем международную коалицию. Особое внимание – экономике, торговле и восстановлению. Арабские страны Залива проявляют большой интерес к участию в восстановлении Украины и мы приветствуем готовность вкладывать деньги во взаимовыгодные проекты", – написал он.

Дипломат отметил, что в Кувейте было "подписано новое соглашение на $1 млн, который пойдет на закупку генераторов", и вскоре они усилят энергосистему Украины.

"Переговоры также дали возможность донести принципиальные позиции Украины относительно путей справедливого мира на основе формулы президента Зеленского, согласовать видение и подходы к дипломатическим усилиям по прекращению российской агрессии", – подчеркнул Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 апреля Кулеба был с визитом в Ираке.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

22 марта 2023 года агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на расчеты Всемирного банка, что для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Ближний Восток, война, экономика, МИД Украины, вторжение, Кувейт, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, визит, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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