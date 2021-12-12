Бно-Айриян презентовал фильм об украинских чиновниках и госуправлении. Видео

Проект "7 фильмов Бно-Айрияна" был анонсирован в ноябре прошлого года Фото: Mykhailo Bno-Airiian / Facebook

В фильме Украина показана через призму государственного менеджмента и работы чиновников.

"Современная Украина – результат работы чиновников за эти 30 лет. В основе фильма истории 25 героев, работающих на государственной службе или имеющих непосредственное отношение к государственному управлению", – отметили в описании фильма.

Создатели фильма сравнили работу госуправления в Эстонии, Латвии, Литве и Польше и сравнили результаты этих стран с результатами Украины.

В сюжете фильма – истории обычных госслужащих из Украины и стран Балтии и Польши. Такой формат был выбран для того, чтобы продемонстрировать разницу в мировоззрении тех, кто ежедневно принимает решения на разных государственных уровнях, уточнили авторы фильма.

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Видео: 7 фільмів Бно-Айріяна / YouTube