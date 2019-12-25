Зеленский в очень короткой перспективе может потерпеть большое электоральное поражение – Бно-Айриян

Бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян считает, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет местные выборы, если в стране не изменится региональная политика.

На местных выборах в 2020 году партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" может проиграть. Такое мнение выразил бывший председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян в интервью LB.ua, которое было опубликовано 24 декабря.

"Выборы будут осенью. Если сейчас не поменяют региональную политику, которой нет, если не начнут системно работать с людьми, выстраивать новые элиты, работать с этими главами ОТО (объединенных территориальных общин. – "ГОРДОН"), то президент в очень короткой перспективе потерпит большое электоральное поражение. Именно на местах. Первое серьезное поражение может произойти именно на местных выборах", – сказал он.

По словам экс-главы ОГА, "это четко показали" выборы, которые прошли в ряде ОТО 22 декабря.

"Провал региональный политики дал о себе знать – власть, которая еще совсем недавно получила больше 50% поддержки, оказалась в меньшинстве. Огромное количество глав ОТО – не менеджеры, а ставленники кланов или бизнеса, который хочет платить налоги и сам же ими распоряжаться. У меня были 22 главы ОТО, половина из них не менеджеры", – утверждает Бно-Айриян.

Он считает, что "в Украине еще не сформирована зрелая управленческая элита".

Зеленский представил Бно-Айрияна как главу Киевской ОГА 10 июля.

20 октября стало известно, что Бно-Айриян написал заявление об отставке. В этот же день Кабмин согласовал на должность председателя Киевской ОГА Алексея Чернышова.

28 октября Зеленский подписал указы об увольнении Бно-Айрияна и назначении Чернышова.