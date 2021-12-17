Богдан рассказал, что Зеленский должен ему деньги

При этом он отказался уточнять, какую именно сумму ему должен глава государства.

"Что такое "много", что такое "мало"? Должен: не отдал.... Я не заработал ни [копейки]. Я потратил очень много на избирательную кампанию. Получилось как всегда в нашей стране. Ну, бл…дь! Ну, я не знаю почему", – сказал Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО

Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.