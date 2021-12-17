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Богдан: Сейчас идет активный сбор информации по ряду людей с целью торпедировать их в информационном поле и, если будет возможность, посадить

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Богдан: Сотрудники правоохранительных органов передают информацию, какие им ставят задачи, каких от них требуют результатов
Богдан: Сотрудники правоохранительных органов передают информацию, какие им ставят задачи, каких от них требуют результатов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 17 декабря прокомментировал свое заявление о возможных уголовных преследованиях ряда людей, критикующих президента Владимира Зеленского.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло 14 декабря, Богдан заявлял, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства. Среди тех, против кого, по данным Богдана, возможны преследования, он назвал Гордона, главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, телеведущего Савика Шустера, бывшего спикера Верховной Рады, нардепа Дмитрия Разумкова.

"Каких-либо доказательств, что это сейчас происходит, я, конечно, предоставить не могу. Но есть сотрудники правоохранительных органов, которые передают информацию, что происходит, какие им ставят задачи, каких от них требуют результатов. И мы можем понимать, куда оно все катится. Действительно, сейчас идет активный сбор информации по всем вышеперечисленным лицам с целью максимально их торпедировать в информационном поле, а также, если будет возможность, привлечь к каким-то уголовно наказуемым действиям, чтобы в будущем, как говорят в народе, посадить. Будет ли это исполнено? Ну, максимально для этого стараются", – сказал он в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Богдан подчеркнул, что "каких-либо оснований это делать у них нет".

"Действительно, надо сейчас максимально сконцентрироваться, чтобы остановить такие незаконные действия. А как это делается? Да в любом уголовном деле любого человека... Все наши граждане понимают, как это выполняется. Любого человека правоохранительные органы могут... даже если ничего нет, что-то ему придумать. Получить внутреннюю информацию, вскрыть телефонные мессенджеры, получить прослушки – это не так и трудно. Сейчас это активно делается", – заявил бывший глава ОПУ.

Контекст:

Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Он был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дмитрий Гордон, Савик Шустер, Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Свобода слова Савика Шустера
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