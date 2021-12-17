Богдан ответил на вопрос, боится ли Зеленский Путина

Богдан о Зеленском (на фото): Я не понимаю, что он мелет Фото: president.gov.ua

Об этом Богдан, который присутствовал на переговорах в Париже, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мне так показалось. Я даже знаю, в определенный момент… Я точно знаю, что была симпатия и была надежда. Есть такая поговорка украинская: ласкове теля двох маток ссе. А наглое, беспардонное теля тоже сосе. Но там другая конструкция", – сказал Богдан.

Как сейчас Путин относится к Зеленскому, он не знает. Гордон спросил, боится ли президент Украины главу Кремля.

"Я не понимаю, что он мелет. Он не боится – он вообще не понимает, что это такое. Он говорит: "Вот я верю, что если мы встретимся с президентом Путиным, он меня все поймет. Это у него окружение плохое. Это они его как-то настраивают. Это смешно. В России по Украине решения вообще никто, кроме Путина, не принимает. Никаких. Вообще никаких. Нету человека, который может принять по Украине какое-то решение, не спросив у президента. Чего ты ожидаешь? Как ты ведешь себя? Ты считаешь его врагом? Окей. Он враг нашей страны, договорились. Но ты переговоры должен вести, ты слово свое должен держать, ты должен страну свою защищать, а не клоунадничать. Что это такое?" – ответил Богдан. По словам юриста, его впечатление основано на публичных действиях и заявлениях Зеленского.

Он добавил, что президент Украины "два года мечется", пытаясь добиться прямых переговоров с Путиным.

"Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так, приезжай в Иерусалим… Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане… Давай, в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает Песков. И что он ему отвечает? – "А о чем с вами разговаривать?" – резюмировал Богдан.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube