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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан ответил на вопрос, боится ли Зеленский Путина

 
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Богдан о Зеленском (на фото): Я не понимаю, что он мелет
Богдан о Зеленском (на фото): Я не понимаю, что он мелет
Фото: president.gov.ua

В определенный момент в ходе нормандского саммита, который проходил в Париже в декабре 2019 года, между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Зеленским, возможно, возникла симпатия, тогда была надежда на урегулирование конфликта на Донбассе, считает экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Об этом Богдан, который присутствовал на переговорах в Париже, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.  

"Мне так показалось. Я даже знаю, в определенный момент… Я точно знаю, что была симпатия и была надежда. Есть такая поговорка украинская: ласкове теля двох маток ссе. А наглое, беспардонное теля тоже сосе. Но там другая конструкция", – сказал Богдан. 

Как сейчас Путин относится к Зеленскому, он не знает. Гордон спросил, боится ли президент Украины главу Кремля. 

"Я не понимаю, что он мелет. Он не боится – он вообще не понимает, что это такое. Он говорит: "Вот я верю, что если мы встретимся с президентом Путиным, он меня все поймет. Это у него окружение плохое. Это они его как-то настраивают. Это смешно. В России по Украине решения вообще никто, кроме Путина, не принимает. Никаких. Вообще никаких. Нету человека, который может принять по Украине какое-то решение, не спросив у президента. Чего ты ожидаешь? Как ты ведешь себя? Ты считаешь его врагом? Окей. Он враг нашей страны, договорились. Но ты переговоры должен вести, ты слово свое должен держать, ты должен страну свою защищать, а не клоунадничать. Что это такое?" – ответил Богдан. По словам юриста, его впечатление основано на публичных действиях и заявлениях Зеленского. 

Он добавил, что президент Украины "два года мечется", пытаясь добиться прямых переговоров с Путиным. 

"Президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину хрен знает где. Публично. Видосики снимает. "Так, приезжай в Иерусалим… Я тебя завтра в Риме жду, в Ватикане… Давай, в Стамбуле завтра". Ну это же страшно. Он напрашивается на встречу последних полтора года, а ему отвечает Песков. И что он ему отвечает? – "А о чем с вами разговаривать?" – резюмировал Богдан. 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса. Во время 

1 декабря, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием, Зеленский заявил, что не боится прямых переговоров с президентом Путиным. 14 декабря Кулеба сказал, что в настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война в Украине, Андрей Богдан
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