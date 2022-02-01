Более 60% украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

В то же время 18,6% опрошенных хотят видеть действующего президента в числе кандидатов на следующих выборах главы государства.

12% респондентов отметили, что до новых выборов еще слишком много времени.

Еще 6,9% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Зеленский возглавляет президентский рейтинг.