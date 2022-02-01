Более 60% украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – опрос

В то же время 18,6% опрошенных хотят видеть действующего президента в числе кандидатов на следующих выборах главы государства.
12% респондентов отметили, что до новых выборов еще слишком много времени.
Еще 6,9% граждан затруднились с ответом.
Опрос проводился 28–31 января среди украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1206 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Согласно результатам опроса, Зеленский возглавляет президентский рейтинг.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.
До политической карьеры Зеленский был ведущим, актером и художественным руководителем студии "Квартал 95".
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний. В октябре 2021 года он уточнил, что по поводу второго срока пока не определился.
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.