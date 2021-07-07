Большинство украинцев не видят необходимости в проведении досрочных выборов президента Украины – опрос

В то же время 38% опрошенных считают, что в этом году стоит провести досрочные выборы главы государства.
Еще 7% респондентов затруднились с ответом.
Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 46% украинцев, не поддерживают – 44%. Еще 10% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.
Следующие президентские выборы в Украине запланированы на 2024 год.
На парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.