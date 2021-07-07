Большинство украинцев не видят необходимости в проведении досрочных выборов президента Украины – опрос

Во втором туре выборов президента Украины в 2019 году за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев Фото: ЕРА

В то же время 38% опрошенных считают, что в этом году стоит провести досрочные выборы главы государства.

Еще 7% респондентов затруднились с ответом.

Проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 46% украинцев, не поддерживают – 44%. Еще 10% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 18-го по 28 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.