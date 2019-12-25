Бродский: Смешко и Гриценко надо было договариваться. Во втором туре оказался бы кто-то из них

Бродский: Я до сих пор живу в ощущениях ожидания Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат Украины, бизнесмен Михаил Бродский заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона", что во время президентских выборов поддерживал лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко потому, что он "никогда не был гнилым человеком".

Бродский добавил, что другой кандидат в президенты – лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко – не убедил его в том, что является "исключительно подготовленным и профессиональным человеком, который необходим Украине".

"Возможно, им надо было как-то с Гриценко договариваться. И тогда, возможно, во втором туре оказался бы кто-то из них, а не [пятый президент Украины Петр] Порошенко, – и тогда черт его знает, что было бы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским", – сказал Бродский.

Бизнесмен добавил, что у него "двоякое ощущение" от победы Зеленского на президентских выборах.

"То, что выиграл не Петя, – уже хорошо. Зеленский? Я до сих пор живу в ощущениях ожидания… То есть я не порадовался. Я порадуюсь, когда он достигнет успеха. Пока этого нет. Я живу надеждой”, – отметил Бродский.

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Первый тур президентских выборов прошел в Украине 31 марта. Гриценко набрал 6,91% голосов, Смешко – 6,04%, во второй тур прошли Зеленский (30,24%) и Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов состоялся 21 апреля. За Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.