Бывший советский разведчик Жирнов об интересах Путина во время службы в Дрездене: Студентики в университете, немецкие комсомольцы. Говорят, на него там есть компромат

Путин с 1985-го по 1990 год работал в представительстве КГБ в Дрездене Фото: ЕРА (архив)

По его данным, в Восточную Германию в 1980-х годах Путина "подтянул" тогдашний начальник постоянного представительства КГБ при Штази (министерство госбезопасности ГДР), который до этого занимал руководящую должность в Ленинграде и Ленинградской области РСФСР, и "он своих ленинградских выдергивал по блату туда".

"Путин попал в эту струю, и поэтому в декабре 1985 года или январе 1986 года ему удалось приехать в Германию. Но если бы его оставили в Берлине – это было бы просто классно, потому что [...] можно было сделать карьеру. [...] А Путина сослали в Дрезден. А что такое Дрезден? Дрезден – это даже не Санкт-Петербург [в России]", – сказал Жирнов.

Он отметил, что в Дрездене Путин жил в здании Штази, и "весь город знает, что это чекисты".

"Дела в ГДР можно было делать для разведки интересные, но у Путина этих дел не было", – объяснил бывший разведчик.

Он подчеркнул, что Путин в то время "чуть не завалил легенду" самого Жирнова и что будущий президент РФ тогда копил на автомобиль "Волга".

"Там студентики в Дрезденском государственном университете и Дом дружбы народов – там тоже комсомольцы немецкие и не немецкие. Я умышленно говорю "комсомольЦЫ", а не "комсомолКИ", – и говорят злые языки, что там чего-то на него есть, какой-то компромат, что [...] может немецкий комсомолец какой-то образоваться", – сказал Жирнов.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube