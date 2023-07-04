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Бывший советский разведчик Жирнов: В КГБ Путину сказали: "Вова, у нас принято жениться". Он нашел себе медичку, уже ресторан заказан, столько бабок вбухнуто – и она убегает накануне росписи

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Жирнов: Невеста убегает от Путина накануне росписи. Вот что такое о нем она узнала?
Жирнов: Невеста убегает от Путина накануне росписи. Вот что такое о нем она узнала?
Фото: Serguei Olegovitch Jirnov / Facebook

Президент страны-агрессора России Владимир Путин в конце 1970-х – начале 1980-х планировал жениться, но его невеста сбежала из-под венца. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

По информации Жирнова, на самом деле Путин – гомосексуал, но в Комитете государственной безопасности СССР на него давили и заставляли жениться.

"Ему в кадрах КГБ в Ленинграде говорят: "Слушай, Вова, вообще-то у нас принято жениться. Вот если хочешь сделать карьеру, нужно жениться, иметь детей. Пока будешь ходить бобылем, никуда тебя не пошлем", – рассказал Жирнов.

По его словам, 99% сотрудников КГБ обязаны были иметь семьи. Быть холостяками могли только разведчики-нелегалы, которых посылали за границу со специальными заданиями – там они женились и легализовались. 

"Ему кагэбэшники капают на мозги – и он находит себе какую-то медичку, медсестру. Все у них уже вроде состаивается, готовы к росписи. А ведь в советское время надо было пойти в загс, какой-то там месячный или трехмесячный срок [выдержать]... И она убегает из-под венца. А там уже заказан ресторан, там все родственники [приглашены], там уже сколько бабок на это дело вбухнуто... Но она убегает накануне. Вот что такое о нем она узнала?" – спросил Жирнов.

Об этом эпизоде есть упоминание в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", которая вышла в 2000 году (в электронном формате она доступна на сайте ImWerden).

Путин рассказал, что это была его первая любовь и что заключить брак они должны были "года за четыре до того, как он действительно женился" (свадьба Путина и Людмилы Шкребневой состоялась в июле 1983 года, то есть на медсестре он ориентировочно должен был жениться в 1979 году). Президент страны-агрессора утверждает, что они расстались из-за каких-то интриг и что именно он был инициатором разрыва. 

"Я принял это решение. Мы уже подали заявление. Все было совсем готово. Родители с обеих сторон все закупили  кольца там, костюм, платье... Это было одно из самых сложных решений в жизни. Очень было тяжело. Я выглядел как последний негодяй. Но я решил, что лучше все-таки сейчас, чем потом мучиться и ей, и мне", – рассказал Путин, отметив, что не хочет детально говорить об этой истории.

В книге также приведены слова друга Путина, музыканта Сергея Ролдугина (впоследствии он стал состоятельным человеком, СМИ его называют "кошельком Путина"), об этом медике.

"Эта его девочка мне нравилась, хорошая девочка. Медик, с сильным характером, была, знаете, другом ему, что ли, женщиной, которая может заботиться о нем. Только любила ли она его? Я с этой девушкой, кажется, ее тоже Людой звали, в замечательных отношениях был. Она заботилась о его здоровье. Не просто: "Ах, дорогой, как ты себя чувствуешь?" Она говорила: "Так, у тебя, мне кажется, желудок болит..."  Не знаю, что между ними произошло. Он ничего мне не рассказывал. Сказал только, что все кончилось", – вспомнил Ролдугин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин, который находится при власти в России с 2000 года, скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака со Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них есть общие дети. Она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным"

Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, КГБ, свадьба, Людмила Путина, Сергей Жирнов
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