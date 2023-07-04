Бывший советский разведчик Жирнов: В КГБ Путину сказали: "Вова, у нас принято жениться". Он нашел себе медичку, уже ресторан заказан, столько бабок вбухнуто – и она убегает накануне росписи

Жирнов: Невеста убегает от Путина накануне росписи. Вот что такое о нем она узнала? Фото: Serguei Olegovitch Jirnov / Facebook

По информации Жирнова, на самом деле Путин – гомосексуал, но в Комитете государственной безопасности СССР на него давили и заставляли жениться.

"Ему в кадрах КГБ в Ленинграде говорят: "Слушай, Вова, вообще-то у нас принято жениться. Вот если хочешь сделать карьеру, нужно жениться, иметь детей. Пока будешь ходить бобылем, никуда тебя не пошлем", – рассказал Жирнов.

По его словам, 99% сотрудников КГБ обязаны были иметь семьи. Быть холостяками могли только разведчики-нелегалы, которых посылали за границу со специальными заданиями – там они женились и легализовались.

"Ему кагэбэшники капают на мозги – и он находит себе какую-то медичку, медсестру. Все у них уже вроде состаивается, готовы к росписи. А ведь в советское время надо было пойти в загс, какой-то там месячный или трехмесячный срок [выдержать]... И она убегает из-под венца. А там уже заказан ресторан, там все родственники [приглашены], там уже сколько бабок на это дело вбухнуто... Но она убегает накануне. Вот что такое о нем она узнала?" – спросил Жирнов.

Об этом эпизоде есть упоминание в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", которая вышла в 2000 году (в электронном формате она доступна на сайте ImWerden).

Путин рассказал, что это была его первая любовь и что заключить брак они должны были "года за четыре до того, как он действительно женился" (свадьба Путина и Людмилы Шкребневой состоялась в июле 1983 года, то есть на медсестре он ориентировочно должен был жениться в 1979 году). Президент страны-агрессора утверждает, что они расстались из-за каких-то интриг и что именно он был инициатором разрыва.

"Я принял это решение. Мы уже подали заявление. Все было совсем готово. Родители с обеих сторон все закупили – кольца там, костюм, платье... Это было одно из самых сложных решений в жизни. Очень было тяжело. Я выглядел как последний негодяй. Но я решил, что лучше все-таки сейчас, чем потом мучиться и ей, и мне", – рассказал Путин, отметив, что не хочет детально говорить об этой истории.

В книге также приведены слова друга Путина, музыканта Сергея Ролдугина (впоследствии он стал состоятельным человеком, СМИ его называют "кошельком Путина"), об этом медике.

"Эта его девочка мне нравилась, хорошая девочка. Медик, с сильным характером, была, знаете, другом ему, что ли, женщиной, которая может заботиться о нем. Только любила ли она его? Я с этой девушкой, кажется, ее тоже Людой звали, в замечательных отношениях был. Она заботилась о его здоровье. Не просто: "Ах, дорогой, как ты себя чувствуешь?" Она говорила: "Так, у тебя, мне кажется, желудок болит..." Не знаю, что между ними произошло. Он ничего мне не рассказывал. Сказал только, что все кончилось", – вспомнил Ролдугин.

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