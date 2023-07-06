Бывший советский разведчик Жирнов: Людмила Шкребнева втюрилась в Путина. Она рассказывала: "Я за ним ухаживала три с половиной года, а он от меня бегал"

Речь об этом зашла после обсуждения ситуации, в которой оказался Путин в конце 1970-х – начале 1980-х, когда планировал жениться, но его невеста сбежала из-под венца. По информации Жирнова, на самом деле Путин – гомосексуал, но в Комитете государственной безопасности СССР на него давили и заставляли жениться. "Вот если хочешь сделать карьеру, нужно жениться, иметь детей. Пока будешь ходить бобылем, никуда тебя не пошлем", – рассказал писатель.
"И вот возникает эта самая Людмила. Причем Людмилу не он нашел, это она его нашла", – отметил Жирнов.
По его словам, приятель Путина достал "по большому блату" четыре билета на концерт Аркадия Райкина и пошел туда со знакомой. Она взяла с собой подругу Людмилу, а он взял Путина.
"Пошли они туда, и она в него втюрилась. Ну, бывает такое. [...] Причем она же стюардесса "Аэрофлота", то есть на самом деле она летает, у нее весь Союз в креслах сидит, а она втюрилась в какого-то Вовика, который, кстати, от нее стал бегать", – объяснил Жирнов.
Он процитировал книгу с рассказом Шкребневой: "Я за ним ухаживала три с половиной года. Представьте себе, да. А он от меня бегал".
Бывший разведчик описал это так, что, к примеру, Шкребнева приходила на свидание, а Путин опаздывал на полтора часа.
Свадьба Путина и Шкребневой состоялась в июле 1983 года.
Путин, который находится при власти в России с 2000 года, скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака со Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с бывшей российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них есть общие дети. Она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным".
Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".
В 2016 году президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, – как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".