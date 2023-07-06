Бывший советский разведчик Жирнов: Людмила Шкребнева втюрилась в Путина. Она рассказывала: "Я за ним ухаживала три с половиной года, а он от меня бегал"

Речь об этом зашла после обсуждения ситуации, в которой оказался Путин в конце 1970-х – начале 1980-х, когда планировал жениться, но его невеста сбежала из-под венца. По информации Жирнова, на самом деле Путин – гомосексуал, но в Комитете государственной безопасности СССР на него давили и заставляли жениться. "Вот если хочешь сделать карьеру, нужно жениться, иметь детей. Пока будешь ходить бобылем, никуда тебя не пошлем", – рассказал писатель.

"И вот возникает эта самая Людмила. Причем Людмилу не он нашел, это она его нашла", – отметил Жирнов.

По его словам, приятель Путина достал "по большому блату" четыре билета на концерт Аркадия Райкина и пошел туда со знакомой. Она взяла с собой подругу Людмилу, а он взял Путина.

"Пошли они туда, и она в него втюрилась. Ну, бывает такое. [...] Причем она же стюардесса "Аэрофлота", то есть на самом деле она летает, у нее весь Союз в креслах сидит, а она втюрилась в какого-то Вовика, который, кстати, от нее стал бегать", – объяснил Жирнов.

Он процитировал книгу с рассказом Шкребневой: "Я за ним ухаживала три с половиной года. Представьте себе, да. А он от меня бегал".

Бывший разведчик описал это так, что, к примеру, Шкребнева приходила на свидание, а Путин опаздывал на полтора часа.

Свадьба Путина и Шкребневой состоялась в июле 1983 года.

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