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Центральный аппарат, семь терруправлений и институт судмедэкспертизы. Зеленский утвердил структуру ГБР

В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, центральный аппарат Государственного бюро расследований будет состоять из 16 структурных подразделений.

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Зеленский подписал два указа, регламентирующих работу ГБР
Зеленский подписал два указа, регламентирующих работу ГБР
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ об организационной структуре Государственного бюро расследований. Указ №41/2020 от 5 февраля опубликован на официальном сайте главы государства.

В соответствии с документом, ГБР состоит из центрального аппарата, территориальных управлений, Института подготовки кадров и НИИ судебных экспертиз.

В состав центрального аппарата входят:

  • Главное следственное управление;
  • Главное оперативное управление;
  • Главное оперативно-техническое управление;
  • управление внутреннего контроля;
  • управление обеспечения личной безопасности;
  • управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах;
  • управление правового обеспечения;
  • управление международного сотрудничества;
  • управление кадровой работы и государственной службы;
  • управление режимно-секретной работы и защиты информации;
  • управление финансовой деятельности и бухгалтерского учета;
  • управление обеспечения деятельности;
  • управление информационных технологий;
  • отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации;
  • отдел организационно-аналитического обеспечения;
  • патронажная служба.

Эта структура соответствует существующей.

Территориальные управления ГБР, как и раньше, будут расположены во Львове (за этим управлением закреплены Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области), Хмельницком (Винницкая, Житомирская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области), Николаеве (Кировоградская, Николаевская, Одесская области), Мелитополе (АР Крым, Запорожская, Херсонская области и Севастополь), Полтаве (Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская области), Краматорске (Донецкая и Луганская области) и Киеве (Киев, Киевская, Черкасская и Черниговская области).

Кроме того, указом №42/2020 Зеленский утвердил положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования.

В соответствии с положением, совет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, главными задачами которого являются "обеспечение прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Государственного бюро расследований".

Совет должен состоять из 15 членов, которые избираются на открытом конкурсе и утверждаются директором ГБР.

Государственное бюро расследований начало работу в августе 2018 года.

Теги: Владимир Зеленский, Государственное бюро расследований, ГБР
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