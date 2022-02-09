ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чалый: Зеленский заявил, что 24 года у нас не было лидера Франции. То есть президента Французской Республики Олланда на Банковой лидером Франции тех лет не считают?

Зеленский и Макрон провели встречу в Киеве 8 февраля
Зеленский и Макрон провели встречу в Киеве 8 февраля
Фото: president.gov.ua

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый 8 февраля в Facebook опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, что Украину 24 года не посещали лидеры Франции.

"Владимир Зеленский, цитата из брифинга: "24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь..." То есть президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой за лидера Франции тех лет не считают?" – написал Чалый.

Он напомнил, что Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года.

"Кстати, в те же дни с визитами Украину посетили канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Джон Керри. Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И при памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно", – отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4660522294059613&id=100003056659575

Контекст:

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину состоялся 8 февраля. На общем брифинге с французским президентом, видео которого обнародовал Офис президента в Facebook, Зеленский сказал, что в Украине "24 года не было лидера Франции".

О том, что визит Макрона якобы первый для президентов Франции за последние 24 года, говорил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, Франсуа Олланд, Валерий Чалый, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
  61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
В сети опубликовали фрагмент конкурсной песни участника нацотбора на "Евровидение" Wellboy. Аудио
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
"Ого, наряд", "Натуральности маловато". 43-летняя Ани Лорак снялась в платье с разрезом до талии
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах думала о самоубийстве
  "Оказалась в сложном положении". Богословская призналась, что после поражения на президентских выборах думала о самоубийстве
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
Дочь Константина Меладзе объяснила, почему родители не пришли поддержать ее на съемках шоу "Голос країни"
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей
Названы номинанты на премию "Оскар"
Названы номинанты на премию "Оскар"
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"Жду бой с Волочковой", "Неужели денег совсем нет". 45-летняя Дана Борисова выйдет в ринг с известной соперницей
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"В активном поиске", "Прогибчика не хватает". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Я сказала: "Если тебе нужно пожить одному, я за". 48-летняя Наташа Королева заявила о переменах в семейной жизни
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
В Румынии состоялась премьера спектакля Жолдака по пьесе Ибсена "Женщина с моря". Фото
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
"Не надо ребенка уродовать!", "В ходячий колтун превратится". Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (103965)
2
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (57381)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (54388)
4
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (41367)
5
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (38725)
6
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (34204)
7
Пользователей сети возмутило возвращение работающего в РФ хореографа Денисовой в шоу "Танці. World of dance" на СТБ (27453)
8
"Фото неприличные", "Картина Репина "Вымя". 39-летняя Водонаева показала бюст (21269)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS