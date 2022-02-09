Чалый: Зеленский заявил, что 24 года у нас не было лидера Франции. То есть президента Французской Республики Олланда на Банковой лидером Франции тех лет не считают?

"Владимир Зеленский, цитата из брифинга: "24 года у нас не было лидера Франции. Это для нас большая честь..." То есть президента Французской Республики Франсуа Олланда (занимал высшую должность с мая 2012 по май 2017 года) на Банковой за лидера Франции тех лет не считают?" – написал Чалый.

Он напомнил, что Олланд находился с визитом в Киеве 5 февраля 2015 года.

"Кстати, в те же дни с визитами Украину посетили канцлер Германии Ангела Меркель и государственный секретарь США Джон Керри. Я точно не ошибаюсь, потому что участвовал в подготовке этих визитов. И при памяти. Вы там все же как-нибудь тщательнее готовьтесь, а то уже не смешно", – отметил он.