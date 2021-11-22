Черненко: Голосование по законопроекту о столице перенесут на следующий год – депутаты не хотят попасть под статью

Александр Черненко: Голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах Фото: Alexandr Senko / Facebook

"Пока страна переваривает скандал с "вагнергейтом", в Офисе президента думают еще над одним "головняком": как протянуть на следующей неделе закон о столице, голосов на который по-прежнему не хватает. В прошлый четверг Рада так и не смогла утвердить спецпроцедуру для голосования за закон о столице. Сколько бы сообщений во фракционный чат ни писал [первый вице-спикер Верховной Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр] Корниенко, "слуги" не согласились голосовать за этот проект", – сообщил политик.

Черненко отметил, что для такой ситуации есть несколько причин.

"Во-первых, со снятием [мэра Киева Виталия] Кличко с поста главы КГГА (а закон, по сути, об этом) могут возникнуть проблемы. "Слуги" понимают, что Кличко – не [бывший спикер ВР Дмитрий] Разумков, которого отставили с первого раза. Тут так просто не выйдет. Сам Кличко вооружился выводами Совета Европы, решениями Конституционного Суда Украины и настроениями киевлян. Если жители столицы увидят, что Киев "нагибают", то голосов "слугам" и Зеленскому жители четырехмиллионного мегаполиса больше не подарят", – написал он.

Еще одной причиной политик назвал опасение нардепов за то, что придется по закону отвечать за голосование.

"Какой бы активной ни была работа по принуждению к голосованию, даже самые конвертные "слуги" понимают, что быть оштрафованным на одну зарплату – менее опасно, чем проголосовать и попасть под статью, когда власть изменится. В-третьих, основной аргумент тех, кто не желает голосовать от "слуг", – голосов за закон о столице, а по сути, против Кличко, нет и в других фракциях и группах. В связи с этим на Банковой, по моей информации, обсуждают вариант отложить рассмотрение закона о столице на следующий год", – заявил Александр Черненко.