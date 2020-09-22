Червоненко снял предвыборный ролик в стиле воровской сходки из сериала "Ликвидация". Видео

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко в предвыборном ролике снялся в образе начальника угрозыска Одессы Давида Гоцмана – главного героя запрещенного в Украине сериала "Ликвидация".

Червоненко: Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам Скриншот: Василий Голованов / Facebook

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко, которого 19 сентября выдвинули на пост мэра Одессы, снял предвыборный ролик в стиле запрещенного в Украине сериала "Ликвидация". Видео опубликовал в Facebook 21 сентября журналист Василий Голованов.

Сюжет ролика заимствован из эпизода, в котором описана встреча главного героя сериала – начальника угрозыска Одессы Давида Гоцмана с так называемыми бандитскими авторитетами.

Червоненко снялся в образе главного героя (в оригинале его сыграл российский актер Владимир Машков).

Кроме прочего, политик в ролике заявляет одному из бандитов: "Это ты, падло, забыл, что такое закон", и говорит о необходимости "вернуть Одессу одесситам, договорняки и коррупцию выжечь каленым железом".

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Шайка

ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", – сказал Червоненко.

Червоненко выдвинули на пост мэра Одессы от партии "Наш край".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

"Ликвидация" в Украине запрещена с 2014 года как фильм, в котором снялся российский актер Михаил Пореченков. Решение о запрете 69 картин с его участием Госкино приняло после того, как 30 октября 2014 года в интернете появилось видео, на котором видно, что Пореченков в синей каске с надписью "Пресса" стреляет из крупнокалиберного пулемета "Утес" в сторону украинских позиций в Донецком аэропорту.