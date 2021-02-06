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ПОЛИТИКА

Чорновил: С Россией торгуют и торговали коллаборационисты

Рост импорта электроэнергии из России гробит украинскую ядерную энергетику, заявил бывший народный депутат, политолог Тарас Чорновил.

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Тарас Чорновил: Единственная точка это наши обязательства перед Европейским союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились
Тарас Чорновил: Единственная точка – это наши обязательства перед Европейским союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились
Фото: Lisnyj Oleh / Facebook

Импорт электроэнергии из России в то время, как эта страна продолжает вооруженную агрессию против Украины, является коллаборационизмом, заявил 5 февраля в эфире телеканала "Прямий" бывший народный депутат, политолог Тарас Чорновил.

"С Россией торгуют коллаборационисты и торговали коллаборационисты. Тем, что [импорт] сейчас постоянно растет, мы умышленно гробим ядерную энергетику, для того чтобы пустить российское электричество – это и называется коллаборационизм", – сказал он.

Чорновил убежден, что единственный возможный вариант сотрудничества с Россией в сфере энергетики в нынешней ситуации – это транзит в ЕС российских энергоносителей, так как это связано с обязательствами Украины.

"Есть крайняя единственная точка – критический импорт или единственная точка – это наши обязательства перед Европейским союзом, где мы выполняем транзитную функцию. Все, точка, на этом остановились", – заявил политолог.

1 февраля на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром"По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, чья поправка в законодательство позволила начать импорт, заявил, что он не угрожает безопасности Украины.

Теги: Россия, Украина, Тарас Чорновил, энергетика, импорт, электричество, электроэнергия, транзит, АЭС, Андрей Герус, энергосистема
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