Дело Януковича о захвате власти в 2010 году направили в суд

Следствие установило, что в сентябре – октябре 2010 года Янукович и заместитель министра юстиции Украины неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины.

В связи с длительным сокрытием бывших высокопоставленных чиновников от органов следствия и суда досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.