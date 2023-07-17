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Дело Януковича о захвате власти в 2010 году направили в суд

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Дело по факту узурпации власти Януковичем было открыто 8 апреля 2015 года
Дело по факту узурпации власти Януковичем было открыто 8 апреля 2015 года
Фото: EPA

Обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по захвату ими государственной власти в 2010 году направлен в суд. Об этом сообщило Государственное бюро расследований 17 июля.

Следствие установило, что в сентябре – октябре 2010 года Янукович и заместитель министра юстиции Украины неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины.

В связи с длительным сокрытием бывших высокопоставленных чиновников от органов следствия и суда досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, в Украине Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта, совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м и других преступлениях.

Дело по факту узурпации власти Януковичем было открыто 8 апреля 2015 года. 25 июня 2022 года правоохранители завершили следствие.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Украина, захват, расследование, госизмена, Государственное бюро расследований, обвинительный акт, Владимир Богатырь, ГБР
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