Депутаты хотят запретить занимать должности министров лицам, у которых в работах нашли плагиат

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.



Народный депутат от фракции "Голос" Инна Совсун отправила для регистрации в Верховной Раде законопроект, запрещающий занимать должности ректоров и членов правительства лицам, в работах которых обнаружили плагиат. Об этом она написала 25 июня в Facebook.

"Многие депутаты выразили желание подписать этот законопроект. И я буду настаивать на вынесении этого проекта в зал парламента", – отметила она.

Заявление Совсун появилось после того, как Кабинет Министров 25 июня назначил ректора Черниговского университета Сергея Шкарлета и.о. министра образования. В начале июня экс-глава МОН Анна Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Плагиат нашли в работе "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине".

Совсун также сообщила, что обратилась в Национальное агентство по обеспечению качества образования с просьбой дать оценку относительно возможного плагиата в работах Шкарлета.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

18 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования не рекомендовал парламенту назначать Шкарлета министром образования.