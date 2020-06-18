Зеленский просит "Слугу народа" назначить Шкарлета министром образования – нардеп

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал постановление о назначении ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования. Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что президент Владимир Зеленский обратился к политсиле с просьбой проголосовать за назначение Шкарлета.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нардепам из фракции "Слуга народа" с просьбой проголосовать за назначение ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета министром образования. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Президент попросил фракцию поддержать Сергея Шкарлета на должность министра образования", – говорится в сообщении.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался. 3 июня стало известно, что профильный комитет Верховной Рады провел собеседование с Шкарлетом, который претендует на должность министра образования и науки. На следующий день Новосад обвинила его в плагиате как минимум трех научных работ. Она сослалась на публикации сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях". Плагиат нашли в работе "Финансовые инструменты государственной политики экономического развития в Украине". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что политсила пока не определилась окончательно, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль зарегистрировал постановление о назначении Шкарлета министром образования.

По данным нардепа от "Голоса" Инны Совсун, кроме Шкарлета на должность претендует также директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко.