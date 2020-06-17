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Шмыгаль предлагает Раде назначить министром образования и науки ректора Шкарлета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде кандидатуру ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

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47-летний Шкарлет рассматривается в качестве кандидата на должность министра образования
47-летний Шкарлет рассматривается в качестве кандидата на должность министра образования
Фото: shkarlet.stu.cn.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета. Проект постановления №3675 от 17 июня зарегистрирован на сайте парламента.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор ЧНТУ.

В 2010 году Шкарлет стал депутатом Черниговского областного совета от Партии регионов. Тогда в интервью местной телекомпании "Свобода" он говорил, что поддерживает Виктора Януковича. В 2015 году снова пытался попасть в Черниговский облсовет, в этот раз – от Блока Петра Порошенко, но безуспешно.

За 2019 год в электронной декларации об имуществе и доходах Шкарлет указал 513 тыс. грн доходов заработной платы, а его жена задекларировала 85 тыс. грн доходов.

Он также указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена – 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

Недвижимого имущества у Шкарлета нет, а его жена владеет квартирой (76,9 м²) в Чернигове.

У него два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Министра образования в Украине нет с марта 2020 года, когда в отставку была отправлена Анна Новосад. Сейчас обязанности министра исполняет Любомира Мандзий. Президент Украины Владимир Зеленский говорил 20 мая, что несколько раз предлагал стать главой ведомства народному депутату от "Слуги народа" Сергею Бабаку, но тот всякий раз отказывался.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что политсила пока не определилась окончательно, поддержит ли кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Теги: Украина, Чернигов, образование, Министерство образования, доходы, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Давид Арахамия, Сергей Шкарлет
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