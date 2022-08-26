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Директор земельного департамента Харьковского горсовета опубликовал в соцсетях фото отдыха в Ницце. Его уволили

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Харьковский чиновник опубликовал свои фото на Лазурном берегу
Харьковский чиновник опубликовал свои фото на Лазурном берегу
Фото: seregeikolesnik / instagram

Фракция "Европейская солидарность" в Харьковском горсовете потребовала провести проверку по факту публикаций в соцсетях фото отдыха во французской Ницце директора департамента земельных отношений Сергея Колесника и в случае подтверждения информации уволить чиновника.

Заявление фракции опубликовано в Facebook. К нему приложены скриншоты фотографий из Instagram Колесника. В публикациях указана геолокация Ниццы. На одном фото Колесник позирует с семьей на центральной площади города, на другом сфотографирован рядом с машиной Porsche с харьковскими номерами. Сейчас аккаунты чиновника в соцсетях закрыты. 

"Директор департамента земельных отношений Сергей Колесник в такие ответственные для страны и города дни решил посетить курортный французский город Ниццу и поделиться деталями отдыха в соцсетях", – говорится в сообщении. 

Фракция потребовала у харьковских властей проверить информацию и, если она подтвердится, уволить Колесника. 

https://www.facebook.com/eskharkiv/posts/pfbid0tzJ4qViuAok5WARM5Nreh1J9pr61K2FV5yWLMtkkMi47Pn5pjDXsBya7QnJYUW3Nl

Общественное обратилось за комментарием к Колеснику и Госпогранслужбе Украины относительно оснований, на которых чиновник пересек границу.

Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии изданию "Думка" сказал, что еще накануне, 24 августа, инициировал проверку факта возможного пребывания Колесника за границей.

"У меня решение однозначное. Этот человек не должен занимать, если подтвердятся факты, такую должность, которую он занимает", – сказал Терехов.

25 августа директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Колесник уволен с занимаемой должности.

"Он уволен сегодня. Уволен вне всякой связи с заявлением "Европейской солидарности"... Во время войны так себя не ведут", – сказал Сидоренко.

Теги: Харьков, граница, Игорь Терехов, курорт, чиновники, Ницца, Харьковский горсовет, Европейская солидарность
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