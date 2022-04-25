"Дружба и партнерство Украины и США крепкие, как никогда". Зеленский ответил на твит Байдена

"Спустя два месяца после того, как [президент РФ Владимир] Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – твитнул Байден.
Зеленский через 2,5 часа ответил, что "позади два месяца героического всенародного сопротивления агрессии со стороны РФ".
"Благодарен главе Белого дома и всему народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ – единственный и сильный, а украино-американская дружба и партнерство – крепкие, как никогда", – заявил президент Украины.
Позаду два місяці героїчного всенародного опору України агресії з боку РФ. Вдячний @POTUS та всьому народу * за лідерство у підтримці * . Сьогодні український народ – єдиний і сильний, а * - * дружба й партнерство – міцні як ніколи! https://t.co/5KzjLDJLVO— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Вооруженные силы РФ обстреливают украинские позиции, наносят ракетные и авиаудары (в том числе с территории Беларуси), атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.
После начала вторжения страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По данным Пентагона на 21 апреля, США выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, из которых примерно $3,4 млрд – с 24 февраля 2022 года.