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"Дружба и партнерство Украины и США крепкие, как никогда". Зеленский ответил на твит Байдена

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Сопротивление украинцев оккупантам из РФ Зеленский назвал героическим
Сопротивление украинцев оккупантам из РФ Зеленский назвал героическим
Фото: ЕРА

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил через Twitter президента США Джо Байдена за поддержку Украины, противостоящей российской агрессии.

"Спустя два месяца после того, как [президент РФ Владимир] Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – твитнул Байден.

Зеленский через 2,5 часа ответил, что "позади два месяца героического всенародного сопротивления агрессии со стороны РФ".

"Благодарен главе Белого дома и всему народу США за лидерство в поддержке Украины. Сегодня украинский народ – единственный и сильный, а украино-американская дружба и партнерство – крепкие, как никогда", – заявил президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Вооруженные силы РФ обстреливают украинские позиции, наносят ракетные и авиаудары (в том числе с территории Беларуси), атакуют жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру.

После начала вторжения страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По данным Пентагона на 21 апреля, США выделили Украине военной помощи на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, из которых примерно $3,4 млрд – с 24 февраля 2022 года.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, война, вооружение, помощь, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент
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